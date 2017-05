Úžasná služba kávičky! Milujte ju ešte viac, chráni vás pred zákerným ochorením

Ranná kávička môže mať aj inú ako prebúdzaciu funkciu. Skúste denne tri espresská a uvidíte, aké výsledky sa dostavia!

Ranná káva vás postaví na nohy, no ak behom dňa vypijete aj ďalšie šálky, dokáže toho ešte oveľa viac. Autor: Shutterstock.com

Štúdia, ktorú uskutočnila talianska spoločnosť Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, skúmala štyri roky asi 7000 mužov z regiónu Molise a analyzovala ich kávičkárske spotrebiteľské návyky. Na čo prišli?

Prevencia pred rakovinou?

Keď výskumníci údaje porovnali s výskytom rakoviny prostaty, odhalili zníženie rizika rakoviny o 53 % u tých, ktorí vypili tri alebo viac káv denne v porovnaní s tými, ktorí kávu nepili vôbec, alebo si dali denne najviac dve šálky. Laboratórne bolo následne potvrdené pôsobenie kávových extraktov na bunky rakoviny prostaty.

Kofeín brzdí rakovinu

Ako to funguje? Vedci sa zamerali najmä na testovanie výťažkov obsahujúcich kofeín a na „odkofeínované“ výťažky kávy. Zistili, že kofeinové extrakty výrazne znížili množenie rakovinových buniek, ako aj ich schopnosť metastázovať. Tento účinok z veľkej časti zmizol pri odstránení kofeínu. „Pozorovania rakovinových buniek nám dovoľujú povedať, že pozitívny účinok pozorovaný u 7000 účastníkov je pravdepodobne spôsobený kofeínom, nie množstvom iných látok obsiahnutých v káve,“ povedala Maria Benedetta Donatiová, vedúca laboratória translačnej medicíny.

Jej kolegyňa Licia Iacoviellová, vedúca Laboratória molekulárnej a výživovej epidemiológie, však dodáva, že treba brať do úvahy aj oblasť, v ktorej sa štúdia uskutočnila. „V tejto časti Talianska sa káva pripravuje pod vysokým tlakom, s veľmi vysokou teplotou a bez filtrov. Je teda odlišná od iných oblastí sveta a možno vedie k vyššej koncentrácii bioaktívnych látok. Bude zaujímavé preskúmať aj tento aspekt.“

Ďalšie výhody pre kávičkárov

Doterajšie výskumy pitia kávy ukázali aj jej iné pozitíva. Spájala sa so znížením rizika samovraždy a depresie, zlepšuje dlhodobú pamäť, znižuje riziko roztrúsenej sklerózy, zlepšuje výkon. V štúdii publikovanej v časopise Medicine and Science in Sports Journal sa zistilo, že tréningy po konzumácii kofeínu sa zdajú menej namáhavé, pretože ľuďom sa úroveň námahy javí menšia o viac ako päť percent.

