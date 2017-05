Trpíte alergiou? Pomôže klimatizácia!

Ak sa už v januári tešíte na koniec zimy, zelené lúky a rozkvitnuté stromy, pravdepodobne nepatríte k tým, ktorých život znepríjemňuje alergická nádcha či astma.

Ak ste súčasťou skupiny bojujúcej s respiračnými problémami, predstava jari vás určite nijak extra nenadchýna. Nie ste v tom však sami. Alergickou nádchou trpí až 20 - 40 % populácie, narastajúci trend zaznamenala aj astma. Podľa odhadov odborníkov vzrastie počet chorých na astmu do roku 2025 na 4 - 6 % pri dospelej populácii, u detí a mladistvých do 18 rokov na 8 %.

Okamžitá úľava

Jedným z riešení, ako si môžu alergici uľahčiť jarné obdobie, je inštalácia klimatizácie. Tá v domácnosti okrem teploty znižuje aj vlhkosť, čím zabraňuje množeniu baktérií a vírusov. Klimatizačné jednotky zároveň disponujú filtrami, ktoré čistia vzduch od nečistôt. Najbežnejšími sú prachové filtre, tie majú za úlohu odstrániť väčšie nečistoty a čiastočky prachu. Ľudia s respiračnými problémami by mali zvážiť aj investíciu do plazmového ionizátora, elektrostatického alebo HEPA filtra.



Ideálnym riešením pre alergikov sú klimatizácie s viacerými filtrami. „Jednotky Daikin pracujú so šesťvrstvovým filtračným systémom, ktorý okrem alergénov – peľ, prach, vírusy a baktérie – odstraňuje aj tabakový dym a zachytáva častice, ktoré následne rozkladá,“ hovorí Eva Baltészová, Marketing Coordinator spoločnosti Daikin a dodáva: „Pomáha tak vytvoriť čisté a komfortné prostredie dôležité pre kvalitnejší život.“ Klimatizačné systémy Daikin navyše v porovnaní s tradičnými klimatizáciami znižujú náklady na energiu až o 30 %.

Pravidelná údržba

Ani samotná inštalácia klimatizácie však nemusí viesť k zlepšeniu zdravotného stavu alergika. Dlhodobé používanie vzduchových filtrov v nich totiž postupne akumuluje prachové a iné drobné častice, ktoré bránia efektívnemu čisteniu vzduchu. Zanedbaný servis tiež vedie k vyššej spotrebe elektrickej energie a opotrebovaniu dielov. Naopak, pravidelné čistenie a údržba zaistí, že vzduch, ktorý vdychujete, bude vždy čistý a nezávadný a klimatizácia bude bezchybne slúžiť dlhší čas. Preto je potrebné ju v pravidelných intervaloch, ideálne pred sezónou, čistiť, a zároveň vymieňať filtre.