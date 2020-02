Trpíte často zápalmi močových ciest? Skúste vegetariánstvo, bude vám lepšie

Ak máte to nešťastie, že vás podchvíľou trápi zápal močových ciest, dajte sa na vegetariánstvo. Mäso totiž obsahuje baktérie, ktoré chorobu spúšťajú.

Častému užívaniu antibiotík pre zápaly močových ciest by ste sa mohli vyhnúť, ak vynecháte mäso. Za pokus to určite stojí.

Vedci sledovali takmer 10 tisíc ľudí aby si overili svoj predpoklad, že vegetariáni majú menej často infekcie močových ciest a obličiek. Potvrdilo sa im, že majú správne tušenie. Aj keď vzali do úvahy ďalšie prípadné vplyvy ako je vek, pohlavie či fajčenie, zistili, že vegetariáni majú o 16% menšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie zápal močových ciest, oproti konzumentom mäsa.

Mäso zanesie čreva baktériou vyvolávajúcou zápal

Podľa vedcov ide o to, že mäso, najmä kuracie a bravčové, obsahuje baktérie E.coli ktoré spôsobujú až ¾ infekciií močových ciest. Tí, čo mäso nejedia, majú pravdepodobne v čreve menej baktérií E.coli, ktoré zvyknú z konečníka putovať do močovej rúry. Navyše, fytochemikálie v ovocí a zelenine môžu rast týchto baktérií zastaviť a vláknina z rastlinnej stravy zvyšuje kyslosť čreva, čo sa baktériám E.coli tiež nepáči, lebo spomaľuje ich rast. Vedúca štúdie, Dr. Chin-Lon Lin z Tzu Chi University na Taiwane preto navrhuje, aby ženy, ktoré mávajú opakovane cystitídy, skúsili vegetariánstvo. Diagnóza je totiž podstatne častejšia u žien. Na druhej strane vedci konštatovali, že účinky vegetariánstva mali z hľadiska tejto choroby väčší ochranný vplyv na mužov ako na ženy.

Brusnice aj ďalšie bobuľové ovocie je fajn

Zápal močových ciest sa prejavuje bolesťami v podbrušku, pri močení, nutkaním na močenie, ale tiež bolesťami chrbta či nôh. Baktérie môžu vyvolať aj vážnejšiu obličkovú infekciu, ak putujú vyššie z močového mechúra. Liečba je antibiotická, no prevencia by mohla byť práve bezmäsitá, čo by vás mohlo odbremeniť od užívania liekov. Dr.LIn potvrdila, že ľudové rady typu piť brusnicový čaj či užívať brusnicové doplnky stravy ako prevcenciu pred zápalom močových ciest tiež nemusí byť zlý nápad. „Aj predchádzajúce štúdie už naznačili, že ovocie vrátane čučoriedok, jahôd, ostružín a malín, ako aj šťavy z nich, by mohli fungovať ako prostriedky na zlepšenie stavu pri infekcií močových ciest. A teraz už vieme prečo.“

