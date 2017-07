Tu sa spí a miluje. Vyznajte sa v chémii svojej spálne

Lekári už dávnejšie zistili, že ak sa náš životný rytmus líši od prirodzeného striedania dňa a noci, rozlaďujeme si „biologické hodiny“ a zarábame si na veľké zdravotné problémy. Aké svetlo je vo vašej spálni?

Z hľadiska spánku sa za najdôležitejší považuje sérotonín, označovaný aj ako hormón šťastia, a melatonín, nazývaný hormón spánku. Na ich výrobu potrebuje telo aminokyselinu tryptofán, ktorý môžeme získať len zo stravy. Pri spracovaní tryptofánu je dôležitý dostatok sacharidov, vitamínov skupiny B, vitamín C, zinok a slnečné svetlo. Jeho dobrými zdrojmi sú:

krevety,

sójová omáčka,

šampiňóny,

morčacie a teľacie mäso,

ryby,

kuracie prsia a pečeň,

špenát,

plesnivé syry,

brokolica,

avokádo,

orechy,

ovos,

banán.

Vedeli ste že...

...najmenej o štvrť hodiny kratšie spíme všetci počas splnu, a to aj vtedy, ak nám Mesiac nesvieti do okna.

Čo vás rozrušuje

Spálňa by mala vo vás evokovať pocit – tu sa spí a miluje. Preto by sa na posteli, ale ani na stoličkách nemali vŕšiť hromady šiat, na stolíku účty či nedorobenú prácu. Akýkoľvek neporiadok vás bude rozrušovať, čo môže viesť k problémom so spánkom. Pyžamo noste len do postele, nie ako domáci odev. „V posteli nejedzte, nepozerajte televíziu, nepracujte,“ radí neurológ Martin Kucharík.

Zatemnite!



Vylučovanie melatonínu z epifýzy je podmienené tmou. Preto ak chcete dobre zaspať, neblokujte si jeho produkciu svetlom. Nevpúšťajte ho dnu a odstráňte jeho zdroje znútra. Okná na spálni si zatemnite a z miestnosti odstráňte všetky zdroje rušivého svetla.

Žiarovky pri posteli

Ak si chcete v posteli ešte trochu čítať, tlmená žiarovka by nemala mať viac ako 15 wattov. Najúčinnejšie dokáže oddialiť spánok modrá časť svetelného spektra s vlnovou dĺžkou 440 až 460 nanometrov. Práve takú vyžarujú najmä obrazovky mobilov, tabletov, televízorov či niektoré LED žiarovky. Aj budík či hodiny s bielym LED displejom treba zo spálne odpratať. Ľahnúť do postele aj vstávať z nej sa snažte vždy v rovnaký čas. Telo má rado pravidelnosť.

Vychladnite

„Doprajte si denne prechádzku na čerstvom vzduchu a denne cvičte, nie však menej ako tri-štyri hodiny pred spaním.“ Výskumy naznačujú, že najlepšie je cvičiť ráno a aspoň pol hodiny. Telesná teplota počas cvičenia stúpa a trvá asi šesť hodín, kým klesne späť do normálu. Keďže nižšia teplota sa spája s lepším spánkom, je dobré, aby telo malo čas vychladnúť.

Tretie oko

Pred pár rokmi vedci objavili, že na sietnici ľudského oka je okrem tyčiniek a čapíkov aj tretí typ svetlocitlivých buniek. Síce nijako neprispievajú k zraku, ale regulujú tvorbu melatonínu a tým aj denný rytmus. Tieto bunky obsahujú špeciálny pigment, vďaka ktorému zachytávajú len modré svetlo s vlnovou dĺžkou okolo 460 nanometrov.

Signály z týchto buniek mieria priamo k „tretiemu oku“, špeciálnym bunkám v hypotalame, čo je oblasť mozgu nachádzajúca sa asi v strede čela za očami. Tam sú naše „biologické hodiny“. Melatonín má totiž imunomodulačný, antioxidačný a onkostatický účinok. Takže, oddnes dbajte na spánkový režim!

