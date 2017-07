Tucet dôvodov, ako ženám prospieva starostlivosť o domáceho maznáčika

Potrebujete sa zbaviť stresu, byť aktívnejší a užívať si dlhší a zdravší život? To, čo by ste mali podľa vedcov urobiť, je zadovážiť si domáce zviera.

Nedávny prieskum spoločnosti Lifetime Networks potvrdil, že 30 % žien považuje za svojho najvernejšieho priateľa práve domáceho miláčika a až 59 % žien by bolo ochotných riskovať svoj život za záchranu života svojho domáceho zvieraťa. Podľa vedcov až 7 z 10 žien vo veku od 18 do 49 rokov vlastní domáce zviera. Ďalším zistením bolo, že viac ako polovica žien malo pocit, že ich domáce zvieratá sú oveľa prítulnejšie ako ich partneri.

Zdravšie srdce

Nezáleží na tom, o aký druh domáceho zvieraťa sa staráte. Starostlivosť o zvieratá podľa vedcov pomáha znížiť riziko srdcovo-cievnych ochorení. Toto zistenie je jedno z najpresvedčivejších dôvodov, prečo vlastniť domáce zviera. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uvádza, že domáce zvieratá pomáhajú znižovať krvný tlak, hladinu cholesterolu, hladiny triglyceridov a pocity osamelosti.

Vytiahnu vás von

Majitelia domácich zvierat sú oveľa aktívnejší a chodia častejšie von ako tí, ktorí psov nemajú. Je až 60-percentná pravdepodobnosť, že sa spriatelia s ľuďmi zo susedstva. Ďalšie štúdie potvrdili, že ​​majitelia domácich zvierat majú nižšie hladiny cholesterolu a triglyceridov a pravdepodobne jednoduchšie prekonajú infarkt ako ľudia, ktorí nemajú domáce zvieratá. Netýka sa to len psov, ale aj mačiek. Vedci uviedli, že majitelia mačiek mali o 30 % nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení. Viaceré anglické štúdie potvrdili, že najmä ženy oveľa radšej spia so svojimi mačacími láskami ako so svojimi partnermi.

Znižujú stres

Ženy dostávajú od svojich domácich maznáčikov veľa emocionálnej podpory. Maznanie sa so zvieraťom pomáha znižovať stres a napätie. Domáce zvieratá môžu mať vplyv na stresové reakcie a hladiny hormónov. U vystresovaných ľudí sa hladiny kortizolu zvyšujú. Existujú dôkazy o tom, že len niekoľkominútové hranie so psom znížilo u ľudí hladinu kortizolu. Dokonca aj u pacientov hospitalizovaných so zlyhaním srdca sa po návšteve svojich štvornohých maznáčikov znížila hladinu adrenalínu. Starostlivosť o domáce zvieratá pomáha znižovať tlak a tep. Niektorým stačí pohľad na ryby plávajúce v akváriu a ich stres sa výrazne zredukuje.

Dlhší a šťastnejší život

Domáce zvieratá zlepšujú kvalitu života a pomáhajú ich majiteľom dlhšie žiť. Existujú výskumy, ktoré potvrdzujú nižšiu mieru úmrtnosti u ľudí, ktorí sa o tieto živé tvory starajú. Zvieratá zvyšujú emocionálnu a psychickú pohodu, znižujú úzkosť a depresiu. Navodzujú pocity pokoja, podporujú fyzickú aktivitu ľudí a zlepšujú obranyschopnosť a zotavovanie ľudí po operáciách.

