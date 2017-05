Túto príčinu smrti nikto nečakal: Láska k hudobnému nástroju mu zjazvila pľúca!

Dva roky po úmrtí istého britského pacienta, ktorý trpel ustavičným suchým kašľom, lekári konečne prišli na príčinu. Nezabudnite sa tomu vášmu zdôveriť so svojimi koníčkami!

Angličan, ktorého meno lekári nezverejnili, volajme ho teda John, bol vždy zdravý, fyzicky zdatný chlap. S blížiacou sa šesťdesiatkou však čoraz viac bojoval s dýchavičnosťou, ku koncu už ledva lapal dych pri prejdení dvadsiatich metrov. Lekári však boli bezradní. Pred piatimi rokmi John síce prekonal ťažký zápal pľúc, hypersenzitívnu pneumóniu, no nebolo jasné, čo ho vyvolalo. Ide o zápal, ktorý spôsobí imunitná reakcia na spóry baktérií, plesní alebo húb.

Hypersenzitívna pneumónia postihuje najčastejšie ľudí, ktorí sa pohybujú v prostredí plnom organických čiastočiek. Napríklad chovateľov holubov či papagájov, pestovateľov húb, pracovníkov so senom a podobne. No John nechoval vtáky, nezdržoval sa v plesnivom prostredí. Napriek tomu ho celých sedem rokov stále obťažoval suchý kašeľ a dýchacie problémy, proti ktorým nezaberala žiadna liečba. Jedine počas trojmesačného pobytu v Austrálii sa mu stav podstatne zlepšil.

Zjazvené pľúca

John skončil na špecializovanej pľúcnej klinike, kde ho ako- -tak dali dokopy. Po piatich mesiacoch bol späť a v horšom stave ako kedykoľvek predtým. Dychčal, trpel nedostatkom kyslíka v krvi, na pľúcach mu praskalo. Röntgenová snímka ukázala akýsi fľak, ktorý lekári považovali za krvnú zrazeninu.

CT vyšetrenie však preukázalo, že ide o zjazvenie pľúcneho tkaniva, ktoré sa začalo už dávnejšie a neprestajne sa zhoršuje. Nezabral celý kokteil antibiotík ani protiplesňové lieky. Napriek úsiliu lekárov John vo veku šesťdesiatjeden rokov zomrel a ani pitva nevniesla do objasnenia diagnózy veľa svetla. Skupine odborníkov však Johnov prípad nedal pokoj, a tak pátrali ďalej. Trvalo dva roky, kým prišli s prekvapujúcim zistením.

Vraždiace gajdy

John bol vášnivý hráč na gajdách. Až ich testovaním lekári konečne zistili, že o život ho pripravila zmes húb a kvasiniek, ktoré nažívali v útrobách jeho hudobného nástroja! Keď tieto „potvorky“ naniesli do Petriho misky, vytvorili v nej doslova psychedelický vír farebnej plesnivej zmesi. Na náustku aj vo všetkých ostatných častiach gájd boli kvasinky a huby, ktorým sa vo vlhkom, vzduchotesnom prostredí perfektne darilo.



Ilustračná foto. Zdroj: Profimedia

Preto vždy, keď sa John venoval svojmu milovanému koníčku, vdychoval smrtiacu zmes spór plesní. Len počas pobytu v Austrálii, keď gajdy odpočívali doma, sa mu zdravotné ťažkosti zlepšili. „Znie to ako z paródie Monty Pythonovcov alebo z detektívky Agaty Christie,“ zhodnotil výsledky skúmania profesor William Schaffner z lekárskej univerzity v americkom Nashville, kde prípad skúmali.

„Keby sme to zistili skôr a pacient by na gajdách prestal hrať alebo by si ich začal pravidelne čistiť, možno by to dopadlo lepšie.“ Podľa neho je to poučenie aj pre lekárov, aby pri hľadaní pôvodcov záhadných diagnóz nezabúdali ani na dôkladné „preklepnutie“ koníčkov pacienta.

Váš príbeh: Z nevinného kašľa zákerný nádor. Zriedkavú chorobu Denise zistili až na druhýkrát

Lekár varuje: Pozor na vzduch!

Máte aj vy doma nejaký dychový nástroj? S tým, že by ste ho mali udržiavať v prísnej čistote, aby ste predišli problémom s pľúcami, rozhodne súhlasí aj MUDr. Štefan Litomerický, pneumológ z Nemocnice Malacky. „S prípadmi hypersenzitívnej pneumónie na podklade vdychovania organického prachu som sa však počas svojho pôsobenia v pľúcnej ambulancii nestretol. Mali sme už síce podozrenie na uvedenú diagnózu, no vyšetreniami sa nepotvrdila,“ vraví lekár a dodáva: „Ak sa zvyčajne zdržiavate v prostredí s organickým prachom, odporúča sa používať respirátory. Pri prepuknutí hypersenzitívnej pneumónie a potvrdení diagnózy sa treba vyhýbať exponovanému prostrediu. Nutná je aj liečba na špecializovanom pracovisku.“

Na kašeľ nekašlite

Hypersenzitívna pneumónia (HP) je zápal pľúc, ktorý spôsobí imunitná reakcia na vdychované organické častice. Akútna HP sa objavuje štyri až šesť hodín po nadýchaní týchto častíc a prejavuje sa horúčkou, triaškou, malátnosťou, kašľom, bolesťami hlavy i tela. Ak nie ste vystavení antigénom, na ktoré ste citliví, príznaky môžu do dvoch dní úplne pominúť a vyliečite sa. Je však dôležité úzkostlivo sa vyhýbať prostrediu, ktoré vám spôsobuje problémy.

Čítajte: Nebezpečná choroba pľúc: Keď vám z nevinného kašľa ide o život

Opakované expozície totiž vyvolávajú čoraz silnejšiu reakciu a môžu spôsobiť až chronickú HP, pre ktorú je charakteristické zjazvenie pľúc, fibróza. Prejavuje sa kašľom, dýchavičnosťou, malátnosťou, nechutenstvom. Postup choroby v tomto štádiu možno čiastočne zvrátiť tým, že sa budete úplne vyhýbať zamorenému prostrediu, no u niektorých pacientov ochorenie postupuje ďalej napriek snahám lekárov a končí sa fatálne.

Okrem chovateľov vtákov, ktorí vdychujú čiastočky plesnivého vtáčieho trusu, či farmárov pre plesne v sene môžu HP spôsobiť napríklad aj plesne ukryté za skriňami v spálni či v kancelárii. Keďže odborníci poznajú vyše dvesto rôznych antigénov, niekedy je naozaj ťažké vypátrať pôvodcu diagnózy pacienta s dýchacími problémami.

Viac: Plesne vás ohrozujú aj v novostavbách: Vetrajte a odstráňte zdroj vlhkosti

Pľúca