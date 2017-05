Týždeň zdravej pokožky: Príďte sa poradiť s odborníkmi a užite si leto naplno

Obavy zo slnečného žiarenia sú oprávnené, no ak by ste sa slnka stránili, odopreli by ste telu najlepší zdroj energie a vitamínu D! Zistite, ako sa z neho tešiť bez rizika.

Tip na ďalší článok Deň melanómu: Dajte si pred letom zadarmo vyšetriť znamienka a vyhnite sa problémom ...viac

