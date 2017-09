Užite si kúpele s liečivými procedúrami a októbrovým Zdravím

Teplý kúpeľ odplaví únavu, ale v termálnej vode z Perly Karpát sa rozpustí aj bolesť kĺbov. Ak sa k tomu všetkému zbavíte skrytých zápalov v tele, prestanú vám padať vlasy a rednúť kosti. Do toho!

Nevoňajú najlákavejšie, ale bez diskusie patria k najstarším a najvyhľadávanejším kúpeľom na Slovensku, ktoré sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu. Nielen voda zo sírnych prameňov je však liečivá. Ak si zohrejete kĺby prírodnými peloidmi, bolesť sa ešte zmierni. Už viete, kam si pôjdete so Zdravím oddýchnuť?

Informácie, ktoré oceníte

O skrytom zápale sa hovorí, že je tichý zabijak. Svojou absurdnosťou prekvapí často aj odborníkov. No napadlo by vám, že vás bolí chrbát z mŕtveho zubu, o ktorom ani netušíte, že ho v ústach máte? Alebo že vám padajú vlasy zo zápalu močového mechúra, ktorý testy neodhalili? Preto sme si v októbrovom Zdraví na skrytý zápal posvietili a ostali sme tiež poriadne prekvapení.

Pichá vás žalúdok? Ide jeseň

Sezóna vredov sa začína s tou husacou a so zabíjačkovou. Niekedy však stačí mať v tele baktériu. „Človeka nič nebolí, iba mu zle trávi. Potom je šokovaný, keď mu nájdeme vred, na ktorý ani nepomyslel,“ hovorí pre Zdravie gastroenterológ Jarolím Šutka a jeho kolega pridáva tipy, ktoré žalúdok zaručene rýchlo upokoja. Alebo máte vred na dvanástniku? Zatiaľ čo ten žalúdkový vám vezme chuť do jedla, dvanástnikový vám ju dodá. Prečítajte si v októbrovom Zdraví, či priberáte práve preto. V kúpeľoch budete mať na čítanie more času.

Vyhrajte pobyt v Perle Karpát

Chránené lesmi si ako jedno z mála zachovalo ráz čisto kúpeľného mesta. Do Trenčianskych Teplíc si zaslúžite ísť nielen s problémami pohybového aparátu, po operáciách a úrazoch, ale aj v rámci liečby chorôb z povolania, gynekologických či kožných ochorení vrátanie psoriázy. Pošlite nám SMS v tvare ZDRAVIE (medzera) KUPELE (medzera) vaše kontaktné údaje na číslo 7011 do konca októbra a so Zdravím hráte o liečebný pobyt s procedúrami pre dvoch. Zdravie je len jedno za 1,79 eura práve v predaji!

