Valentín nie je len pre páry. Pozrite, čo nečakané vám prinesie puto k vnúčatám

Máte vnúčence? Tešte sa. A ešte viac, ak vám ich rodičia dovolia sem-tam postrážiť.

Medzinárodný kolektív vedcov z Nemecka, Austrálie a Švajčiarska prišiel na zaujímavý benefit starostlivosti o vnúčatá. Ste zvedaví?

Čítajte aj: Odhalili vedci tajomstvo dlhého života? Naozaj stačí tak málo?

Evolučná potreba

Ak pomáhate so starostlivosťou o svoje vnúčatá, dožijete sa vyššieho veku ako tí seniori, ktorí sa týmto aktivitám nevenujú a žijú skôr izolovane. Nielen že si rodičia môžu na chvíľu vyfúknuť, zvláštneho bonusu sa dočkáte aj vy. Napokon, už od vekov sa deti vychovávali vo väčších skupinách opatrovateľmi viacerých generácií. "Ide o jednoduchý mechanizmus, ktorý je evolučne zakorenený v našej minulosti. Pomoc so starostlivosťou o deti bola rozhodujúca pre prežitie ľudského druhu. Nulový kontakt s vnúčatami môže mať na zdravie prarodičov negatívny dopad," vyjadrila sa pre Reuters Sonja Hilbrandová z katedry psychológie na bazilejskej univerzite o štúdii, ktorú publikovala s kolegami v odbornom časopise Evolution and Human Behavior.

O tretinu dlhší život?

Ako na to prišli? V rozmedzí dvadsiatich rokov sa päťstovka ľudí starších ako 70 rokov zúčastňovala lekárskych testov a pohovorov. Druhú skupinu tvorili tí, ktorí sa starali o ľudí mimo príbuzenstva a tretiu tí, ktorí sa o nikoho zo svojho okolia príliš nezaujímali. Výsledky boli jednoznačné. Až o tretinu nižšie riziko predčasného úmrtia mali seniori, ktorí sa o vnúčence príležitostne starali oproti tým, ktorým bol osud kohokoľvek z okolia ukradnutý. Polovica starajúcich sa ľudí žila ešte 10 rokov po začiatku prieskumu, teda dovŕšila minimálne osemdesiatku. Zvláštne bolo, že tento istý benefit si užívali aj ľudia, ktorí sa starali o ľudí, s ktorými neboli v príbuzenskom vzťahu.

Šťastie prichádza vyšším vekom: Peniaze rolu nehrajú. Čím to je?

Hormonálny odtlačok

Vedci sú presvedčení, že prosociálne správanie má korene práve v rodine. "Zdá sa pravdepodobné, že vývoj správania rodičov a prarodičov vo vzťahu k ich príbuzným necháva akýsi odtlačok v neurálnom a hormonálnom systéme, ktorý následne položí základy spolupráce a altruizmu aj voči nepríbuzným," domnieva sa Sonja Hilbrandová, no kolega ju dopĺňa. "Pomáhanie druhým nie je všeliek na dlhý život. Rozumná miera zapojenia starých rodičov do výchovy vnúčat má pozitívny efekt na zdravie. Ale predchádzajúce štúdie ukázali, že intenzívnejšie podieľanie sa spôsobuje stres, ktorý negatívne ovplyvňuje mentálne aj fyzické zdravie," upozorňuje Ralph Hertwig z Inštitútu Maxa Plancka pre ľudský vývin.

Rozumná miera

Nepotrebujete byť veľký psychológ na to, aby vám bolo jasné, že práve zmysel života a pocit, že starkých niekto potrebuje, im dodáva vôľu žiť dlhšie. "Je dôležité, aby si každý jedinec stanovil, aká rozsiahla táto príležitostná pomoc je. Pokiaľ sa nebude cítiť kvôli poskytovanej pomoci v strese, môže vždy robiť niečo dobré pre ostatných, alebo pre seba," uzatvára Sonja Hilbrandová, že ani túto ochotu a láskavosť by rodičia nemali nadmieru zneužívať.

Vedeli ste? So sexom je to úplne inak. Vzťah vám vydrží dlhšie bez neho, prekvapujú vedci