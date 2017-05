Včelám vďačíme za každé tretie sústo potravy. Pomôžte im žiť vo vašom meste

Robia pre nás oveľa viac, ako si myslíte. No z vidieka ich postupne vyháňame. Aj preto im dobrovoľníci chcú v hlavnom meste nájsť nový domov.

Podaktorí možno stále žijú v predstave, že mesto je protikladom prírodnej krajiny, kde žije množstvo rozličných rastlinných a živočíšnych druhov. V skutočnosti to tak nie je. Vysoká kontaminácia vidieka pesticídmi a strata prírodného prostredia robia z miest vítané útočisko pre viacero druhov, okrem iných aj pre včely a ďalšie druhy opeľovačov.

Včielky v meste

Ani v mestách to však nemajú opeľovače úplne ľahké. Na monotónnych, nakrátko pokosených trávnikoch im chýba potrava a ohrozuje ich používanie chemických prípravkov pri údržbe zelene. Bratislavské Nové Mesto sa to pokúsi tento rok v rámci projektu Mestské včely zmeniť. „Spoločne s mestskou časťou sme vytypovali plochy, na ktorých chceme inšpirovať obyvateľov aj samosprávu k prírode blízkej údržbe verejnej zelene. Jednoduché opatrenia ukazujú, čo každý z nás môže urobiť, aby mesto prekvitalo a bolo príjemnejším prostredím pre ľudí aj opeľujúci hmyz,“ vysvetľuje cieľ projektu jeho manažérka Zuzana Dovalová z občianskeho združenia Živica.

Po bratislavskej Karlovej Vsi, ktorá bola prvou mestskou časťou priateľskou k opeľovačom, sa projekt Mestské včely tento rok rozbieha aj v bratislavskej časti Nové Mesto.

Nakosená trávnatá plocha pre opeľovače

Záhony pre opeľovačov

Príkladom pôjde miestny úrad na Junáckej ulici s kvetinovým záhonom pre opeľovače a osadeným hmyzím hotelom. Na Teplickej ulici budú do trávnika vysiate okrasné lúčne kvety a Račianske mýto doplnia kvety v časti trávnika, ktorý bude ponechaný v réžii prírody. To znamená, že nebude kosený, čím sa vytvorí priestor pre rozkvitnutie lúčnych kvetov, ktoré by to inak nestihli.

Chcete sa, svoju firmu alebo školu zapojiť do záchrany včiel? Začnite TU :-)