Vedci varujú: Nechytajte pri jedle do rúk mobil! 

Ako často si utierate antibakteriálnym obrúskom mobil? Nikdy? Vyrážky na tvári je to najmenej, čo si mobilom spôsobujete. Nebudete veriť, čo na ňom máte.

Štúdia Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny šokovala záverom, že vedci na každom šiestom mobilnom telefóne objavili fekálnu hmotu. Ak si na toaletu beriete mobil, umyť ruky si nestačí. Potrebujete antibakteriálne obrúsky aj na mobilný telefón.

Tešia sa z tepla

Mobilný telefón veľmi ľahko nachytá baktérie zo svojho okolia. Dostávajú sa naň z vašich rúk, vreciek a tašiek, v ktorých telefón nosíte. Navyše baktérie sa na mobile veľmi ľahko množia, keďže telefón len málokedy vystavujeme chladu. V príjemnej izbovej teplote sa mikroorganizmom žije ideálne.

Viac baktérií ako na toalete

Vedci z univerzity v Manchestri dokonca tvrdia, že na mobile je viac baktérii, ako na záchodovej doske. Prečo? Ich vysvetlenie je jednoduché. Mobil prichádza do kontaktu s viacerými časťami ľudského tela ako spomínaná toaleta. Nie za všetky teda môžu ruky. Telefónom sa dotýkate i tváre, ľahko na ňom pristanú kvapôčky slín. Myslite na to, keď svoj mobil budete niekomu podávať, aby sa aj on porozprával s človekom na druhej strane linky.

Vyrážky na tvári

Nemusíte telefón nosiť iba na toaletu, stačí prijať hovor v obchode alebo v mestskej hromadnej doprave. Na rúčke košíka alebo vozíka v obchode sa nachádza celá škála mikroorganizmov. A čim viac ľudí sa supermarketom premelie alebo cestuje s vami autobusom, tým skúšanejšia je vaša imunita. Každý jeden mobil obsahuje najmä kožné baktérie a nečistoty z neho vám spôsobujú vyrážky na tvári. Pravidelne však na mobil nachádzajú odborníci v laboratóriách aj zlatého stafylokoka alebo baktériu Escherichia coli.

Hnisavé zápaly dýchacích ciest

Escherichia coli patrí k baktériam, ktoré bežne žijú v črevách človeka. Ak sa však premnožia je zle. Rovnako, ako keď dostanete do tela baktériu s rovnakým názvom, ale cudziu. Existujú totiž aj baktérie toho istého názvu, teda Escherichia coli, ale iného antigénneho zloženia, ktoré sa k vám dostanú pri hladkaní zvierat. Jedná sa o zoonózy a tieto sa môžu v tele človeka premnožiť, produkujú toxíny a spôsobia často ťažké hnačkové ochorenie niekedy aj s prímesou krvi v stolici. Ak sa chcete vyhnúť zažívacím problémom, skúste vydržať bez mobilu aspoň, kým sa najete. Aby ste to baktériám na ceste do čreva neuľahčili. Ani zo zlatého stafylokoka nezbohatnete. Môžete mať z neho len bohaté zdravotné problémy, ktorých sa ťažko zbavuje. Okrem iného aj očný jačmeň či hnisavé zápaly dýchacích ciest. Baktéria ochotne odoláva bežným antibiotikám.