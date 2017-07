Máme víťazný príbeh SÚŤAŽE o bezbolestnú laserovú operáciu očí. Gratulujeme!

V júnovom čísle časopisu Zdravie sme vyhlásili súťaž o bezbolestný laserový zákrok iLASIK v hodnote 2190 €. Hlasovanie na Facebooku je ukončené a víťazka sa už teší na novú etapu svojho života s ostrým zrakom.

Autorkou s najväčším počtom lajkov na Facebooku časopisu Zdravie je Vladimíra Sulírová, ktorá sa už nového zraku vďaka Vesely Očná klinika nevie dočkať. Jej veselý príbeh uverejníme aj v augustovom čísle mesačníka Zdravie.

Veselý príbeh Vladimíry: O slečne z minulého týždňa

Okuliare som začala nosiť ako pätnásťročná. Veľakrát som ich hľadala a pritom som ich mala na očiach alebo na hlave. Taktiež sa minimálne dvakrát do týždňa vystraším, že vidím horšie. Keď zistím, že stačí umyť okuliare, padne na mňa úľava, že nepotrebujem silnejšie dioptrie. Ale to je asi bežné u ľudí, ktorí si s okuliarmi už čo-to prežili. Stala sa mi však jedna vec, na ktorú som nikdy neverila.

Minulý rok v lete som brigádovala v jednej veľkej firme. Samozrejme, v prvý deň som si zobrala okuliare. Pri zoznamovaní mi moji noví kolegovia prišli v pohode. Hoci som z nich cítila určitý odstup. Nemali sme však veľa času na rozprávanie a keď sa aj našiel, bavili sme sa o škole, práci, počasí... Bola som rada, keď prešli prvé štyri hodiny a mala som ísť domov. Večer mi prišlo nevoľno. Ráno som išla k lekárke a dostala péenku na celý týždeň. V pondelok som išla druhýkrát do práce, no tentokrát som si nevzala okuliare.

Kolegovia sa na mňa zvláštne pozerali, akoby ma videli prvýkrát. Hneď na začiatku sa vypytovali, odkiaľ pochádzam a začali so mnou vtipkovať. Veľa sme sa nasmiali. Ako mi končila šichta, dobehol ku mne ešte jeden kolega a povedal: „Dúfam, že sa zajtra vrátiš. Minulý týždeň sme tu mali jednu vážnu slečnu v okuliaroch a už sa viackrát neukázala. Našťastie."

Keď som to počula, zostala som ako zamrznutá, oblial ma pot a ťažko sa mi hľadali slová. Keď mi došlo, že za to všetko mohli okuliare, začala som sa smiať. Priznala som, že som to bola ja, ochorela som a musela som ostať týždeň doma. Kolega mi najprv nechcel veriť, po chvíli očervenel ako paprika a začal sa ospravedlňovať. Ako sa tak na mňa lepšie zapozeral, priznal, že som mu bola povedomá. Nikdy by mu ale vraj nenapadlo, že tá slečna z minulého týždňa som ja. Tak som si prvýkrát uvedomila, že nielen šaty, ale aj okuliare robia človeka.