Vianočné dobroty a histamínová intolerancia: Čo si dopriať a čím riskujete?

Nemusíte to prehnať s kapustnicou, majonézovým šalátom ani s alkoholom, aby vám bolo poriadne zle.

Keď Dana počula svoju diagnózu, uľavilo sa jej. Konečne sa necítila ako hypochonder, ktorému stále niečo je. V dobrej viere si chcela posilniť obranyschopnosť a siahla po kvasenej kapuste. „Našťastie, bolo mi na zomretie a lekárovi napadlo urobiť testy na histamínovú intoleranciu, lebo kvasená kapusta je histamínová bomba,“ tešila sa, ale iba chvíľu.

Z každého rožka

Danino telo neprodukuje dosť enzýmu, ktorý metabolizuje histamín – látku, ktorá je v tele dobrý sluha, ale zlý pán. Organizmus histamín potrebuje, preto si ho tvorí aj do zásoby. Nevyhnutný je však aj enzým, ktorý histamín v správny čas zneškodní. Produkcia enzýmu vekom prirodzene klesá, zatiaľ čo hladina histamínu v tele stúpa aj v dôsledku konzumácie mnohých potravín.

Niektoré ho prirodzene obsahujú, iné v tele spôsobia jeho masívne vyplavenie a ďalšie znížia aktivitu enzýmu, ktorý histamín odbúra. Ak sa k tomu pridajú lieky, ktoré zasahujú do premeny histamínu, emocionálny stres zásadne ovplyvňujúci reaktivitu celého imunitného systému či dehydratácia, ktorá priamo zvyšuje hladinu histamínu, je vám horšie a horšie.

Jedzte a pite

Najjednoduchšie je nastaviť si nízkohistamínovú diétu. „A zároveň najťažšie,“ potvrdzuje Mgr. Jana Vojtková z občianskeho združenia Histaminici. „Existuje niekoľko zoznamov potravín, ktoré si viac či menej odporujú. Ktorýkoľvek si zvolíte, ostaňte pri ňom a nepokúšajte sa vylúčiť všetky zakázané potraviny. Neostane vám totiž reálne nič, čo môžete zjesť,“ povzbudzuje spolutrpiteľov, lebo vie, že existujú aj antihistamínové potraviny.

„Podľa japonskej štúdie žerucha blokuje produkciu histamínu. Hrachové výhonky zase obsahujú enzým, ktorý histamín odbúrava, a cibuľa znižuje jeho hladinu v krvi,“ pridáva horúce tipy zo sveta Vojtková. Enzým na štiepenie histamínu si síce môžete kúpiť, ale z problémov vás nevystrábi a bez nízkohistamínovej diéty budete viac či menej vyhadzovať peniaze a zbytočne trpieť.

Štedrá večera

Myslite na to, že každý pacient je individuálny a čo jednému neprekáža, to inému áno. Počúvajte sa, ale nepreháňajte to. S určitou dávkou histamínu si vaše telo vždy poradí. Jedlo prechádza tráviacim traktom štyridsaťosem hodín, preto sa histamín môže hromadiť a spôsobovať ťažkosti s časovým odstupom. Vyberajte si čerstvé potraviny, nie tesne pred dátumom spotreby a už vôbec nie po ňom. Uprednostňujte domáce jedlá, snažte sa vyhýbať pridaným látkam. Neriskujte fermentované a kvasené potraviny, zrejúce syry, mäsá a najmä alkohol.

Zemiakový šalát

Zemiaky sú bezpečné, žĺtok tiež. Uvarený bielok je sporný, surovému sa vyhnite. Cibuľu mnohí tolerujú. Majonézu nahraďte bielym jogurtom, prípadne smotanou, ak ju tolerujete, ale neochucujte ich horčicou. Na sterilizované uhorky a octový nálev zabudnite.

Vyprážaný kapor

Ak je ryba čerstvá a bola vypitvaná bezprostredne po vylovení, je pomerne bezpečná.

Kapustnica

Pre vás tá najhoršia kombinácia: kvasená kapusta s klobásou alebo s údeným mäsom.

Chuťovky

Orechy sú bezpečné, olivy nie, pražená sója je riskantná.

Obložené chlebíčky

Ideálne je domáce pečivo bez sviatky kvasníc, z nebieleného zrna, deň odstáte. Maslo je bezpečné, čerstvé a nezrejúce syry tiež. Horčicou, paradajkou, kečupom, klobásou a šunkou riskujete.

Mäso

Musí byť čerstvé, z hydiny je najbezpečnejšie morčacie.

Sladkosti

Jedzte len domáce, bez chémie. Na kakao zabudnite a pri pečení ho nahraďte karobom.

Alkohol

Pivo nie, víno nanajvýš špeciálne bezhistamínové, no i tak každý alkohol blokuje aktivitu enzýmu, ktorého máte už aj tak málo.

Ovocie

Citrusy, jahody, ananás a kivi nie sú vhodné. Jablká, hrušky, hrozno, figy a mango môžete. Banány sú sporné.

Korenie

Pozor na škoricu, je sporná, podobne aj aníz a čili.

Káva a čaj

Sú otázne, ale ak vám neškodia, tak na zdravie!

Čo dokáže histamín?

zvýšená tvorba žalúdočnej kyseliny, pálenie záhy

nevoľnosť, vracanie

nadúvanie, hnačka, kŕče

závraty, bolesti hlavy

návaly tepla, pocit zimy

zhoršená pamäť, rozrušenosť

nespavosť, únavový syndróm

depresia, úzkosť, schizofrénia

bolesti kĺbov, reuma

zmeny krvného tlaku, najmä pokles

búšenie, poruchy srdcového rytmu

svrbenie, červenanie, žihľavka, solárna alergia

šteklenie v nose, kýchanie, pocit plného nosa

kašeľ, zahlienenie, dýchavica

bolestivá menštruácia, potrat, predčasný pôrod

