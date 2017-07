VIDEO: Aj vy si myslíte, že s alkoholom je zábava? Pozrite si odkaz Roba Miklu

„Neviete sa dočkať víkendu. Vo štvrtok ste nervózni a nesústredení. Nie, nie je to z únavy. Často je za tým tá návyková túžba po odreagovaní, ktorú si mnohí nevieme predstaviť inak ako pri poháriku," hovorí dnes už päť rokov abstinujúci alkoholik Róbert Mikla.

„Zabávame sa na tom, koľko toho kto vypil, tľapkáme ho po pleci, aby si ešte dal, že bude zábava. Fičia opité vtipy východniarov. Prečo si takýmto spôsobom nerobia ľudia žarty z rakoviny? Keby bola u nás vyššia úroveň osvety o možných rizikách alkoholu a závislosti, náš národ by sa toľko nesmial," konštatuje spevák, ktorý do vôd šoubiznisu vstúpil v roku 2004, kedy sa dopracoval medzi finalistov prvej slovenskej SuperStar. A odstúpil z nej práve pre problémy so závislosťou.

Čítajte aj:

„Poviete si, veď je to len raz za čas. Niekomu pohárik nespôsobí nič, u iného odistí granát. Alkohol ho pohltí, pritom žije naďalej v domnení, že má svoje pitie absolútne pod kontrolou," pokračuje spevák.

Dôvod, pre ktorý sa stal alkoholikom vás šokuje. Rozhovor o ťažkej minulosti, o tom, prečo nevedel prestať, a čo ho po 13 rokoch pitia a neúspešných liečebných pokusoch konečne vytrhlo z pazúrov závislosti, si prečítate v augustovom čísle časopisu Zdravie. Už v predaji!!!



Bulteriéra Freda si Robo adoptoval z útulku. Majú spoločný osud. Viac sa dozviete v rozhovore časopisu Zdravie. Foto: Robo Hubač

Sledujte ►FOTOGALÉRIU!

„Alkohol je MOR! A nehovorím to pre to, že teraz abstinujem. Stačí sa obzrieť, čo sa okolo nás deje. Pod vplyvom sú zasiahnuté také centrá mozgu, že celé žitie je posunuté akýmsi krivým zrkadlom. Násobí sa to. A ľudia to stále nevidia. Decká, môžete dopadnúť tak, že si to neviete ani predstaviť. Nezbadáte hranicu a už nebude možnosť spraviť krok späť!" varuje Robo a posiela vám aj tento odkaz:

Autor videa: Robo Hubač, strih: Tobias Petra

Augustové vydanie časopisu Zdravie so súťažou o 5 kúpeľných pobytov už v predaji! Prelistujte si ho ►TU

Príbeh: Spoveď alkoholičky: Závislými som opovrhovala, no teraz ich chápem...

Bude vás zaujímať:

Závislosť