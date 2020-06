VIDEOtip: Použité čajové vrecúška nevyhadzujte! V týchto prípadoch sa vám ešte zídu

Využite ich ešte raz! Zelený či čierny čaj obsahujú veľa vzácnych látok, ktoré môžete zúžitkovať aj po jeho uvarení.

Koľko čajových vrecúšok zvyknete denne vyhodiť len tak do koša? Využite ich efektívnejšie! Máme pre vás pár tipov.

Zdroj: Facebook/Health+

Už ju viac nevyhodíte! 11 skvelých tipov, ako doma využiť kávovú usadeninu

Spálená pokožka

Prehnali ste to s pobytom na slnku? V tomto prípade vám pomôžu vrecúška s čiernym čajom. Namočte ich do vody a priložte na popálenú pokožku. Čierny čaj pomôže odviesť teplo i bolesť, okrem toho vám poskytne aj príjemnú úľavu. Je to vďaka trieslovinám, ktoré pôsobia liečivo.

Ďalšie tipy ►►►