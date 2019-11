Vidíme v snoch duchov a vystupujeme z tela? 5 zimomriavkových zážitkov, ktoré nevysvetlia ani vedci

Vďaka snom dokážeme byť veštcami, precestovať tisíce kilometrov, vznášať sa a dokonca spoločne snívať. Len v našej redakcii sme zozbierali zážitky, z ktorých naskakuje husia koža. Záhada alebo fenomén, ktorý môže vysvetliť veda?

Cítite sa niekedy ako telo bez duše? Nemyslím básnické prirovnanie, ale doslova. „Panebože, ja som zomrela!“ hmatateľne som si uvedomila v jednom z mojich zvláštnych snov. Vidím, počujem, cítim, vnímam, no nikto nevidí mňa a nemám im ako dať vedieť, že som stále tu! Ľútosť nad stratou tela je srdcervúca. Striasa ma, že ten pocit prázdnoty ťaží tak skutočne. V inom zo svojich snov sa snažím prejsť múrom akéhosi hradu. Bolí to! Rovnako nepríjemne, keď ma z výletu z vesmíru do seba čosi vsaje. Znie to divne, no pocit mravčenia, vibrovania a silnej odstredivej sily, akou som sa vkrútila do svojho spiaceho tela, si živo pamätám doteraz. Mala som v spánku „mimotelový zážitok“, o akých sa dočítate v parapsychologickej literatúre? Alebo má môj mozog zmysel pre humor?

Čo ste zažili?

Funguje myseľ u všetkých rovnako a v snoch reaguje na náročné životné obdobie či zaujímavé skúsenosti? Alebo skôr testuje skryté možnosti? „Úlohou snov je spracovať naše emócie z bdelého života, ktoré zostali nevyjadrené či potlačené. Ich nočným znovuprežívaním ich spracujeme a začleníme. To prispieva k odľahčeniu ťaživých situácií a k zmierneniu stresu. Vďaka tomu sa budíme nielen fyzicky oddýchnutí, ale aj pripravení čeliť ďalším emočným výzvam cez deň,“ pripomína bratislavský psychológ a odborník na sny Dušan Fábik všeobecnú funkciu snov. Ale prečo mozog rieši skutočnú traumu ešte horšou v spánku? „Emócie vo sne sú tie isté, ktoré ste zažili v bdelosti. Strach, vzrušenie, lásku, hnev, hrdosť ste cítili spravidla predchádzajúci deň. Nemuseli ste si ich uvedomovať. Vo sne sa rozpoloženie objaví, ak bolo príliš silné na to, aby sa spracovalo v priebehu dňa, alebo ste mu nevenovali pozornosť. Komplikované a silné pocity cez deň znamenajú aj komplikované a silné sny,“ objasňuje expert.

Veštíte?

To, že myseľ produkuje ďalšie lahôdky, dokazuje aj iný zaujímavý fenomén. Odprisahali by ste, že to, čo sa vám deje práve teraz, sa už raz do bodky stalo? Kognitívnej psychologičke Anne Clearyovej z Colorado State University sa tento jav – déjà vu, teda už videné, v experimente podarilo umelo navodiť približne polovici skúšaným subjektom v laboratóriu pomocou počítačovej hry The Sims. V inej štúdii, kde výskumníci analyzovali lekárske správy pacientov s epilepsiou, vysvitlo, že tieto skúsenosti sú bežné po elektrickej stimulácii mozgu. Vedci opisujú aj opačný paradox. Sníva sa vám o kamoške, ktorú na druhý deň stretnete, alebo o tikete, s ktorým neskôr vyhráte nemalú sumu?

Ani déjà rêve, teda už snívané alebo takzvaný prekognitívny sen, v skutočnosti nesvedčí o vašich nadprirodzených schopnostiach. „Mužovi sa opakovane snívalo o manželke správajúcej sa nemravne. Nijako si to s ňou nevedel stotožniť. Keď ju však cez deň začal viac sledovať, uvedomil si, že aj v reálnom živote sa prejavuje podobne,“ opisuje Dušan Fábik prípad, o ktorom sa zmienil slávny psychiater C. G. Jung. „Možno muž vnímal náznaky ako manželkine neskoršie príchody domov, len ich vytesňoval. Ľudia môžu snívať o budúcej udalosti, ktorá vyplýva z podvedome vnímaných údajov,“ ponúka psychológ jedno z možných vysvetlení.

Je to náhoda?

Dá sa čosi také podvedome vnímať v prípade svetových katastrof? Potopenie Titanicu v roku 1912 na základe sna predpovedalo niekoľko osôb. „Môže ísť o náhodu. V tomto kontexte má význam zákon veľkých čísel. Pri dostatočne veľkom súbore sa situácie a udalosti, ktoré sa javia ako výnimočné, stávajú relatívne bežnými. Každý deň sníva sedem a pol miliardy ľudí, v priebehu noci máme niekoľko snov. Ak sa len jednému z milióna ľudí sníva o havárii lietadla, nasledujúci deň môžu mať státisíce dojem, že zažili prekognitívny sen,“ triezvo zvažuje odborník ďalšiu možnosť.

„Pôsobí aj selektívna zameranosť. Ľudská pamäť má tendenciu zapamätať si prípady, keď bol predpoklad pravdivý, a podceňovať a zabúdať na prípady, keď nie. Bežne sa stáva, že ľudia spomínajú pomerne vysokú frekvenciu svojich prekognitívnych snov, ale pri bližšej analýze alebo výskumoch sa ich výpovede nepotvrdzujú,“ približuje autor rozsiahlej štúdie tento jav.

Vnuknutie?

No on ani veda nemajú zatiaľ odpoveď na všetko. „Vo veľmi živom sne som šoférovala autobus. Ja, ktorá ani nemám vodičák! Mala som poslanie zachrániť mačky v okolitých krajinách, kde sa ich chystali zlikvidovať. So synom, ktorý mal vtedy asi tri a pol roka, sme odchytávali krásne a zvláštne mačky rôznych farieb a veľkostí. Keď sme naplnili celý autobus, vracali sme sa domov. Po zobudení som pripravovala raňajky a na sen vôbec nemyslela. Asi o hodinku vyliezol zo svojej izby aj Maťko a z ničoho nič sa ma opýtal: Mami, a kde je teraz ten autobus s mačičkami? Až ma zamrazilo. Ďalej to nerozvíjal, tak som to neriešila ani ja,“ rozrozpráva sa aj Alenka a jej zážitok mi pripomenie kultový film Inception.

Americký neurológ Patrick McNamara z Bostonskej University School of Medicine, ktorý zdieľané sny skúma, ich pozoroval najmä medzi blízkymi osobami. „Veria, že majú ten istý sen. Tvrdia, že sa o sne nerozprávajú, čo nenaznačuje predpojaté vnímanie. Aj viacero odlišných detailov vlastne dáva zmysel. Najlepšie zdokumentované sú prípady rovnakých snov klienta a terapeuta. Ak sny produkuje mozog, na to, aby dva produkovali ten istý obsah, by museli byť v tom istom rozpoložení. Mozog je však neuveriteľne plastický a odlišný dokonca aj u dvojčiat. Pre zdieľané sny nemáme doposiaľ žiadne dôveryhodné vysvetlenie,“ píše pre Psychology Today autor mnohých kníh o snoch.

Hľadáte záchod?

Núti vás plný mechúr vo sne hľadať toalety, no všetky sú odpudzujúce a nemáte súkromie? Psychológ Dušan Fábik uznáva, že vaše podvedomie sa možno snaží zabrániť nehode v posteli. „Vo fáze REM (rapid eye movement) spánku, keď najčastejšie prebiehajú sny, je časť mozgu stále aktívna. Táto časť mozgu dokáže niektoré nevýrazné podnety začleniť do obsahu svojich snov. Deje sa to však skôr výnimočne.“

Nočná návšteva

A čo hovorí Dušan Fábik na poslednú udalosť, ktorú som mu priblížila? .atke sa v noci zdalo, že je s ňou niekto v miestnosti. Na druhý deň sa jej ozval známy, ktorého už dlhšie nevidela. Tvrdil, že sa mu o nej snívalo, pričom presne opísal izbu, v ktorej spala a činnosť, ktorú robila vo chvíli, keď mala pocit prítomnosti niekoho navyše. Známy u nej pritom nikdy nebol a zrejme aj zdieľanie fotiek miestnosti na internete možno vylúčiť. „Vedecky sa takéto prípady nedajú nijako vysvetliť. O tomto type snívania neexistujú striktné výskumy, ktoré by ho potvrdzovali. Podobných skúseností je však minimálne množstvo,“ uzatvára Dušan Fábik, že na rozumné vysvetlenie si musíme počkať.

