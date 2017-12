Prečo pri krájaní cibule roníme slzy? Nová vás už nerozplače!

Vedci nedávno odhalili, ako funguje enzým, ktorý je zodpovedný za záplavu našich sĺz pri krájaní cibule. Čoskoro majú byť dostupné aj také, z ktorých nám nebude do plaču.

Podľa výskumov zlepšuje cibuľa spánok, náladu a niektoré výskumy naznačujú aj to, že by mohla spomaľovať rast nádorov. Cibuľa tiež udržiava fit naše vlasy, pokožku a je dobrým zdrojom vitamínu C. Až na slzenie má teda samé zdravé plusy. To, že nás rozplače by však malo byť minulosťou. Čo by ste na to povedali?

Proti kašľu i virózam: Cibuľová medicína, ktorá naozaj funguje

Jednou z troch

V prvom roku svojho životného cyklu tvorí chutnú cibuľku, ktorá je pre ňu zásobárňou energie. Chemikália, ktorá vyvoláva slzenie očí, sa volá thiopropanal S-oxid, nazývaný aj slzotvorný faktor. Do dnešného dňa sú známe len tri molekuly, ktoré majú podobný účinok a všetky tri produkujú rastliny. Tím vedcov Z Ohia odhalil štruktúru enzýmu, ktorý je zodpovedný za produkciu slzotvorných chemikálií u cibule.

Odplata za nakrájanie

Keď začneme krájať cibuľu, poškodíme jej bunky. V dôsledku toho sa uvoľňuje enzým nazývaný allináza. Tá produkuje chemikálie, ktoré sa rozložia na chuťové molekuly. Tie cibuli dodávajú jej špecifickú chuť. Niektoré z chemikálií sa pri tejto reakcii zmenia na slzotvorný faktor. Keď ten príde do kontaktu s prednou časťou oka alebo s rohovkou, nervové zakončenia, ktoré sú tu umiestnené, signalizujú mozgu, že sa na scéne objavila dráždivá látka. To zase vedie k signalizácii z mozgu späť do slzných žliaz a tie začnú produkovať slzy.

FOTO: 13 potravín, ktoré v chladničke strácajú hodnotu i chuť. Rýchlo ich vyberte!

Podrobná štruktúra odhalená

Aj keď vedci vedeli už dávnejšie, že v cibuli dochádza k syntéze slzotvornej látky, nevedeli presne, ako celý mechanizmus funguje. Pri najnovšom výskume rozložili enzým na mikroskopické kryštály. Tie potom sledovali vďaka röntgenovej zobrazovacej metóde. Vďaka nej boli schopní určiť 3D štruktúru enzýmu a tiež v ňom spozorovali malý vačok. Práve v tom prebiehala chemická premena slzotvornej látky.

Šteklenie nemá ďaleko od agresivity, tvrdí expertka. Akoto, že sa smejeme?

Cibuľa na zdravie a bez sĺz

Dva výskumné tímy už pracujú na tom, ako vyrobiť cibuľu, z ktorej nám nebude do plaču. Prvé skúšobné kúsky sú už na svete. U jedného z nich sa dokonca ukázalo, že dokáže pomôcť pri liečení porúch zrážania krvi, ktoré sa často spájajú s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Bude vás zaujímať: