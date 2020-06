Vitamíny v tabletkách či nekvalitné ovocie a zelenina? Expertky o tom, čo sa teraz viac oplatí

Sú pilulky s vitamínmi a minerálmi naozaj taký postrach, keď sa ich obsah v pestovanej zelenine a ovocí každý rok znižuje?

Daj si jablko, je plné vitamínu C! Počúvate od svojej babky, ak na vás lezie viróza a tlačí do vás zdravú štrúdľu. Možno máte dôvod protestovať. „V dvanástich druhoch čerstvej zeleniny klesli priemerné hladiny vitamínu A o 21 percent a vitamínu C o 30 percent. Množstvo horčíka v jablku je o polovicu menšie ako v šesťdesiatych rokoch,“ prekvapuje biochemik docent Pavel Blažíček aj informáciou, že za posledných sto rokov sa v rastlinách minulo takmer sto percent železa, 86 percent fosforu a polovica vápnika. „Strava, ktorú v súčasnosti konzumujeme, v niektorých prípadoch naozaj stráca na kvalite. V situáciách, keď naše telo ocení zvýšený príjem energie a živín, ich obsah získaný z potravy, nebude dostatočný,“ pripúšťa aj farmaceutka Mgr. Adriána Lokajová možnosť, že v súčasnosti šťavnaté zahryznutie nemusí stačiť. Ak si nedáte rovno plnú misu.

Nie je rozdiel?

Alebo sa vám viac pozdáva naliať do seba rýchlu úľavu šumivého céčka z lekárne? Rýchlo a elegantne nahradíte poctivú trpezlivosť. Presný obsah vitamínu si navyše prečítate na obale. „Prírodné vitamíny získavame prirodzene z rastlinných i zo živočíšnych produktov. Syntetické sa vyrábajú priemyselne. Po ich užití majú v tele napodobniť proces, akým fungujú prírodné živiny. V chemickej štruktúre neexistuje rozdiel medzi čistými vitamínmi z prírodných zdrojov a medzi syntetickými,“ ubezpečuje farmaceutka Adriána Lokajová, že aj „instantné jablko“ je stále len jablko. Výnimočne môže byť koncentrovaná podoba dokonca výhodnejšia. „Napríklad potreba kyseliny listovej sa v tehotenstve natoľko zvýši, že jej dodávanie do organizmu musíte doplniť. Dokonca sa lepšie vstrebáva. Odporúčanú dávku až päť miligramov na deň z prírodných zdrojov doplníte ťažko, až vôbec,“ mieni výživová odborníčka Ing. Petra Pavuková.

Kedy umelé?

deti – vitamín D a K

– vitamín D a K tehotné ženy – kyselina listová, jód – napríklad vo forme tekvicového oleja obohateného o organický jód

– kyselina listová, jód – napríklad vo forme tekvicového oleja obohateného o organický jód dojčiace ženy – vápnik

– vápnik seniori – vitamíny A, E, C, selén, zinok, najlepšie sú zo stravy, ak to nie je možné, tak medikamentózne

– vitamíny A, E, C, selén, zinok, najlepšie sú zo stravy, ak to nie je možné, tak medikamentózne vegeteriáni – vitamíny skupiny B, železo v kombinácii s C

– vitamíny skupiny B, železo v kombinácii s C športovci – pri cvičení dlhšom ako 90 minút minerály v iónových nápojoch, vitamín C

– pri cvičení dlhšom ako 90 minút minerály v iónových nápojoch, vitamín C fajčiari – vitamín C

– vitamín C pri viróze – vitamín C, probiotiká

– vitamín C, probiotiká pri herpese – vitamín B

Živé komunikujú

Netýka sa to len kyseliny listovej. „Benefity z užívania syntetických preparátov platia aj pri vitamíne D. Hlavne u starších ľudí a detí. Z potravy ho získavame len približne desať percent. V období medzi septembrom a marcom sa v pokožke pôsobením slnečného žiarenia tento vitamín netvorí skoro vôbec. Preto sa netreba báť doplniť ho z výživových doplnkov,“ nabáda farmaceutka. No uvážene, keďže príroda sa nikdy úplne napodobniť ani nahradiť nedá.

„Syntetické vitamíny obsahujú iba izolované zložky. Čisto prírodné vitamínové výživové doplnky majú ďalšie potrebné živiny, ktoré nevieme chemicky vyrobiť. Ide o enzýmy telu vlastné, prírodné spojivá, flavonoidy, ktoré ich účinok znásobujú. Z tohto dôvodu sa môžu v organizme vstrebávať odlišne,“ pripúšťa Adriána Lokajová. „V suplemente môže chýbať ďalšia látka, ktorá vitamín alebo minerál podporí. Napríklad samotný vápnik nestačí. Potrebuje vitamín D, aby sa vstrebal. Preto je výhodnejšie mať nutrične bohatú stravu, ako dopĺňať jednotlivé látky. Príroda to zariadila dobre,“ obhajuje pestrý tanier ovocia výživová odborníčka, keďže v plodoch sa vzájomne prospešné živiny vyskytujú prirodzene vždy spolu.

Vtedy chýba

Myslia na to aj výrobcovia doplnkov. Aj preto zväčša v jednej pilulke nekúpite len jeden vitamín či minerál, ale spriatelenú množinu. Stále platí, že lepšie medzi sebou komunikujú tie v živom plode. No ak vaše telo potrebu vitamínov zvýši a ste naučení jesť jedno jablko denne, nemusí to stačiť. „Schopnosť absorbovať a vstrebať dôležité prírodné zložky sa počas života mení, a to v závislosti od veku a zdravotného stavu. Pri nadmernej fyzickej aktivite hlavne športovci potrebujú celý rad vitamínov a minerálov. Aj časté diéty a obmedzenia v strave spôsobujú ich nedostatočný prísun do organizmu. Oplatí sa doplniť hlavne vápnik, horčík, zinok, selén, vitamín C, D, E a vitamíny skupiny B,“ objasňuje lieková odborníčka, kedy môžu náhle začať chýbať.

Rizikovou skupinou sú vegetariáni a vegáni. „Pre vynechávanie potravín živočíšneho pôvodu sa u nich zistil nedostatok železa, zinku, vápnika, vitamínu B12 a D. Aj pri bežnom prechladnutí, kašli či chrípke treba posilniť imunitu vitamínom C, vitamínmi zo skupiny B a zinkom,“ vymenúva farmaceutka.

