Vrásky, farba vlasov, dĺžka prstov. 8 čŕt prezradí, akí ste zdraví

Čo predpovie dĺžka prstenníka a s akou farbou vlasov sa vám určite oplatí zahasiť cigaretu?

Ak ste bledí, pokúša sa o vás viróza, tmavé kruhy pod očami znamenajú nedostatok spánku. Zdravie sa však dá vyčítať aj z čŕt, o ktorých by ste to nepovedali.

Ryšavé vlasy

Ľudia s červenými vlasmi sú naozaj akoby z inej planéty. Podľa záveru vedcov v prestížnom Journal of the American Dental Association na preventívku sa vykašľú s dvakrát väčšou pravdepodobnosťou než trebárs bruneti. Prečo? Lebo sa boja bolesti. No nie sú fajnovky, majú to v génoch. Dokázalo sa, že len pomerne nedávno objavený ryšavý gén MC1R okrem svetlej pokožky a očí zodpovedá aj za vnímanie bolesti. Spôsobuje zmeny vo vylučovaní hormónu, ktorý uvoľňuje endorfín – vnútorný tlmič bolesti. Pre vyššiu citlivosť na tíšiaci účinok potrebujú ryšaví ľudia menej tabletiek pri migréne či pri boľavom chrbte. Ale potrebujú o dvadsať percent viac anestetík na to, aby zabrali. Okrem toho majú oproti tmavým zvýšený predpoklad na rakovinu kože.