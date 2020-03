Všimli ste si v soľničke toto? V strave vám môže chýbať niečo kľúčové

Skontrolujte svoju soľničku. Malý detail rozhoduje o tom, že možno prichádzate o dôležité živiny.

Vedeli ste, že tesne po druhej svetovej vojne sa Slovensko „pýšilo“ nelichotivou vizitkou? Vo vtedajšom prieskume sa ukázalo, že až 85% žien trpelo zníženou funkciou štítnej žľazy a tisícky detí sa z nevysvetliteľných dôvodov rodilo mŕtvych alebo s ťažkým mentálnym postihnutím. Prečo?

Zásadný minerál

Ukázalo sa, že za všetkým je nedostatok jódu. Je to síce stopový prvok, čo znamená, že ho potrebujeme v malom množstve, no keď sa z malého stane ešte menšie, následky sú rozsiahle. Jód kolujúci v krvi si berie štítna žľaza, ktorá vďaka nemu vytvára dva veľmi dôležité hormóny – tyroxín a trijódthyronín. Tieto riadia také biochemické a metabolické procesy, bez ktorých by organizmus vôbec nedokázal fungovať, napríklad okysličovanie tkanív, získavanie energie na činnosť všetkých vnútorných orgánov či obnovovanie duševných síl a rovnováhy.

Tehotné majú minimum

Myslieť na jód by mali zvlášť tehotné a dojčiace ženy. Výsledky pilotnej štúdie zameranej na tehotné ženy na Slovensku ukázali, že až u 60 % tehotných žien z vyšetreného súboru sa zistil nie optimálny príjem jódu. „Na to, aby zakolísalo množstvo tyreoidálnych hormónov v tele matky, stačí malý nedostatok jódu, ale následky sú obrovské,“ vysvetľuje gynekológ MUDr. Vladimír Spišák. Hrozí potrat, pôrod mŕtveho plodu, hypotyreóza, teda znížená funkcia štítnej žľazy či rôzne nezvratné postihnutia nervovej sústavy. „Aj mierna hypotyreóza budúcej matky môže spôsobiť poškodenie centrálnej nervovej sústavy dieťaťa,“ dopĺňa odborník.

Stačí jód v soli?

Aj preto sa od roku 1951 jodiduje kuchynská soľ. „Vďaka tomuto opatreniu u nás vymizla endemická struma, endemický kreténizmus či iné choroby súvisiace s ochorením štítnej žľazy. Dokonca sa zvýšil intelekt detí,“ hovorí odborník na výživu Daniel Host. „Ukazuje sa však, že problém nie je úplne pochovaný,“ podotýka. Dôvodov je niekoľko. Po prvé, nie každý kupuje jodidovanú soľ. Samozrejme, aj morská obsahuje jód, ale menej než soľ o jód obohatená. Po druhé, aj keď máte doma v kuchyni „klasickú“ jodidovanú soľ, po otvorení balenia z nej jód postupne vyprcháva. Jedným zo znakov je napríklad vlhnutie soli. Skontrolujete svoju soľničku?

Koľko jódu potrebujete denne?

Deti do 1 roka 80 mikrogramov

Deti do 7 rokov do 120 mikrogramov

Dospievajúci do 200 mikrogramov

Tehotné a dojčiace ženy 230 až 260 mikrogramov

Koľko soliť?

25 mikrogramov jódu obsahuje 1 gram soli, ale pozor, varením sa zničí až 60% jódu. Ak sa dá, soľte preto, až keď je navarené. Jódu nájdete požehnane aj v morských produktoch, kalerábe, paprike, zemiakoch či syre. Ak ste menej zdatný stravník, poobzerať sa môžete aj po výživových doplnkoch. „Vhodný je biologicky aktívny jód, to znamená, že telo prijme iba toľko množstva, koľko potrebuje, ostatné vylúči,“ dopĺňa Daniel Host. Netreba sa teda dennodenne napchávať morskými rybami ani užívať nadmerné množstvá výživových doplnkov. Dôležitý je kvalitný zdroj a pravidelný prísun v optimálnych dávkach.

