Výrobky pred koncom záruky? Hazard so zdravím, skryté plesne sú zradné!

Keď plesne na potravine nevidíte, neznamená to, že tam nie sú. Skryté sú najnebezpečnejšie a môžete si ich doniesť už z obchodu. A nielen v sušenom mlieku.

Hoci občas sa môže pritrafiť, že v obchode nechtiac kúpite detskú výživu, džús v tetrapaku či čokoládu, v ktorých tajne šarapatí pleseň. Iná vec je, ak chcete šetriť a rozmýšľate, či ten chlebík, jogurt alebo kompót so zelenou, sivou, čiernou, bielou či ružovou vatou na povrchu skutočne musíte vyhodiť do koša celý.

Nestačí odstrániť len poškodenú časť?

Nestačí! Podhubie plesne prerastá dovnútra celej potraviny, netvorí sa len v povrchovej vrstve, hoci ho ešte voľným okom nemusíte zbadať. Skrátka, „trochu“ plesnivá potravina neexistuje.

„Vedecké výskumy potvrdzujú, že pri dlhodobej konzumácii plesnivých potravín, hoci aj v malých dávkach, hrozí poškodenie vnútorných orgánov. Zvyšuje sa riziko rakoviny pečene, obličiek, pažeráka, ale aj zníženej imunity, krvácania do tráviaceho traktu, dýchacích ciest a podkožné krvácanie. Zvlášť nebezpečné sú také potraviny pre malé deti a plod v matkinom tele,“ tvrdí doc.Ing.Elena Pecková, MPH,PhD., z mykologického laboratória Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Samozrejme, ak raz za čas omylom zahryznete do plesnivej paradajky či hrušky, nič hrozné sa nestane. Možno vám bude iba prekážať nepríjemná chuť či stuchnutá aróma a vypľujete to. Alebo vám príde zle od žalúdka, napne vás, v horšom prípade vás potrápi hnačka. Citlivejšie môže reagovať dieťa, ktoré má krehkejší organizmus. Keď máte rozum, dobrovoľne pokazenú potravinu nezjete ani ju neponúknete svojmu potomkovi.

Nebezpečné toxíny

„Plesne sú mikroskopické huby. Keď majú vhodné podmienky, teda vlhké, teplé a svetlé prostredie, v potravinách môžu tvoriť jedovaté látky mykotoxíny,“ vysvetľuje odborníčka. Splesnivieť môže takmer každá potravina, ktorú zle skladujete.

O týchto ani netušíte

Kupujete zlacnené otlčené ovocie, zaparenú zeleninu alebo výrobky tesne pred koncom záruky? Je to vaše rozhodnutie a vaše riziko. Horšie je, že toxíny môžu zaútočiť napríklad aj na zrnkovú či instantnú kávu, raňajkové cereálie, čaje, exotické sušené ovocie a arašidy, džúsy či rôzne výrobky z práškového kravského či sójového mlieka. Teda na potraviny, o ktorých vôbec netušíte, že by mohli byť rajom pre plesne.

Kde sa stala chyba?

Plesnivá môže byť plodina, z ktorej kontaminovanú potravinu vyrobili, alebo do nej pleseň prenikne pri preprave či vo výrobe, alebo je na vine zlé skladovanie v obchode a v domácnosti. V prípade živočíšnych produktov je to trochu inak. Nákaza prechádza do tela zvierat cez plesnivé kukuričné, sójové alebo arašidové zmesi, ktorými ich chovatelia kŕmia.

Ach, tie fólie!

Dajte si pozor nielen na viditeľné, ale najmä na skryté plesne. Niektoré ako spotrebitelia nemáte šancu odhaliť, nájdu ich len potravinové kontroly.

čerstvé a sušené ovocie, najmä tropické, čerstvá zelenina, zelenina vo fóliách a v plastových vreckách, najmä šaláty a predprané šalátové zmesi

džemy, kompóty, detské výživy, sterilizovaná zelenina, kečupy

obilniny a výrobky z nich, teda múky, hotový chlieb, najmä tmavý, celozrnný, nakrájaný a balený, pečivo, raňajkové cereálie, ovsené a iné vločky

kukurica a výrobky z nej, napríklad kukuričná múka, kukuričné vločky

sója a produkty z nej, napríklad sójová múka, sušené sójové mlieko, tofu aj „mäso“

orechy, arašidy, káva, čaje

jogurty a iné kyslomliečne výrobky, syry, sušené kravské mlieko a výrobky z neho, napríklad instantné omáčky, pudingy a kávoviny

čerstvé aj sušené huby

zvieracie vnútornosti a produkty z nich, napríklad paštéty, ale aj mäso, klobásy, šunka

pivo, červené vína, mušty, jablkové a hruškové džúsy a šťavy v škatuliach

