Vyskúšajte 7 skvelých tipov ako znížiť vysoký krvný tlak

Nameral vám lekár vysoký krvný tlak a namiesto liekov odporučil zmeniť stravovanie? Vyskúšajte sedem zdravých trikov a do najbližšej kontroly budete mať hodnoty tlaku ukážkové.

Pridajte do stravy viac ovocia a zeleniny. Vyskúšajte ho rozmixovať a vypiť.Autor: Shutterstock

Krvný tlak je ľahko ovplyvniteľný tým, čo jete a pijete. Ak ho potrebujete znížiť, netreba drastické diéty, ale len jemné zmeny na tanieri.

Soľ nie je nad zlato!

Predovšetkým musíte obmedziť solenie. Na menej slané pokrmy si ľahko zvyknete, keď chuť zvýraznite vhodnými koreninami a bylinkami. Ak ste doteraz veľmi neobľubovali cesnak, skúste to. Na vysoký tlak účinkuje rovnako ako na upírov.

Začnite si variť sami

Čo najviac obmedzte údeniny, konzervovanú zeleninu a hotové jedlá a polotovary, v ktorých býva štedrá porcia soli. Ani šunka nie je výnimka.

Vyberte sa na ryby

Znížte spotrebu živočíšnych tukov. Pre vás sú optimálne nízkotučné mliečne výrobky a syry s obsahom tuku v sušine maximálne 30 percent. Červené mäso vymeňte za biele, najmä za hydinu a ryby. Aspoň dva razy do týždňa by ste mali zjesť 200-gramovú porciu rýb, pretože obsahujú kvalitné omega-3 mastné kyseliny. Na ryby sa vyberte do predajní, kde si dávajú záležať na čerstvosti.

Mixujte a lisujte

Nezabúdajte na vlákninu. Hlavne vy by ste mali jesť viac zeleniny a ovocia. Mixujte ich a pite vo forme smoothies alebo si pripravte šalát. Ak uprednostňujete zeleninové, kvapnite do šalátu pár kvapiek olivového oleja. Vhodné sú aj čerstvo vylisované šťavy z mrkvy, cvikly, citrusových plodov a ríbezlí.

Zabudnite na bielu

Namiesto pekárenských výrobkov z bielej múky si kupujte celozrnné. Platí to aj pre cestoviny. Skúste si zvyknúť na nelúpanú ryžu natural. Dlhšie sa varí a chrumká pod zubami, pre vás je však rozhodne zdravšia.

Radšej čistú vodu

Pite menej minerálok. Vyberajte si tie, čo majú minimálny obsah sodíka a nízku celkovú mineralizáciu. Úplne vynechajte sladené nápoje s vysokým obsahom cukru. Múčniky a sladké jedlá by ste mali jesť čo najmenej aj vzhľadom na hmotnosť.

Ktoré vitamíny potrebujete?

Dbajte na to, aby ste mali v strave dostatok horčíka, vápnika, vitamínu E a selénu, pretože ich nedostatok súvisí s vysokým tlakom.

