Vyskúšali sme za vás: Návod na chudnutie s príchuťou tajomna

Považujete kineziológiu za druh fyzioterapie? Mýlite sa. Na vlastnej koži sme zisťovali, v čom spočíva a ako by mohla pomôcť pri chudnutí.

Na home office, ktorý som začala praktikovať už dlhšie pred koronakrízou, sa na mňa začali akosi lepiť kilá. Pracovňu som si zriadila v kuchyni, kde je príliš veľa lákadiel... Keďže na diétu nemám dosť vôle a šport mi príliš nejde, no schudnúť by sa zišlo, chcela som nájsť nejakú pohodlnú bezprácnu metódu. Kdesi som vykutrala, že by vraj mohla zabrať aj kineziológia. Netušiac o čo ide som sa objednala vo viere, že práve s touto metódou schudnem bez námahy.

Hľadá sa emócia

Privítala ma štíhla, dobre vyzerajúca žena. Katarína Grich, kineziologička a nutričná poradkyňa, je naozaj reklama pre svoju prácu. Posťažovala som sa jej na moje pribúdajúce kilá, no ona zvrtla rozhovor úplne iným smerom ako diéta a chudnutie. „Potrebujeme nájsť nejakú emóciu, s ktorou budeme pracovať. Že ste pribrali, nie je emócia,“ povedala rozhodne a následne mi skúsila krátko vysvetliť, čo to vlastne kineziológia je. Každý sval vraj, metaforicky povedané, ukladá v sebe naše celoživotné emócie. Takže ďalej sa už nebude vypytovať mňa, ale mojich svalov, ktoré jej silou svojho napätia odhalia moje podvedomie. Trochu som sa vo výklade stratila, no vyrozumela som, že na záver bude nasledovať odstránenie blokád a energetické zharmonizovanie môjho vystresovaného tela a mysle. Ako to súvisí s chudnutím, som nepostrehla.

VIDEO: Perfektné cviky pre štíhly pás. Fungujú spoľahlivo, ale je to výzva!

Pomocou svalového testovania hľadala kineziologička blokády v mojom energetickom systéme. Foto: Michal Smrčok

Odpoveď poznajú svaly

Aby sme sa vyladili na spoločnú vlnu, svorne sme si na úvod pomasírovali pupok a dva body pod kľúčnou kosťou. Každá svoje. Potom si pani Grich potrebovala otestovať moju svalovú odpoveď. Zatláčala na moje rozpažené či predpažené ruky, pričom som mala vyvíjať protitlak. „Povedzte áno.“ „Povedzte nie.“ „Povedzte svoje meno.“ Vždy mi zatlačila zhora na pažu, a keď ju „nakalibrovala“, vyšetrenie sa mohlo začať. „Sformulujte vetičku, ktorá by vyjadrovala cieľ, o ktorý sa snažíme,“ vyzvala ma. Chcem prestať priberať, preletelo mi hlavou, ale odborníčka ma smerovala inam. Prepracovali sme sa k formulke: „Na home office dodržiavam pravidlá, ktoré mi prospievajú.“ Kázala mi vetu nahlas vysloviť a testovala na svaloch mieru môjho stresu v mierke od 1 do 5. „Viac ako jeden, viac ako dva..., viac ako päť,“ hovorila a zatláčala do mojej ruky. „Najhoršie to nie je,“ zhodnotila. Fajn. Ale čo bude s tým chudnutím??

Každodenná kávička pomáha pri chudnutí! Viete, koľko šálok urýchli spaľovanie kalórií?

Vyšetrenie všetkých orgánov cez svaly

Pani Grich ma uložila na lôžko a následne mi dvíhala nohy, ruky, kázala mi nimi zatláčať, nezatláčať, mrmlala si otázky a hľadala v napätí mojich svalov odpovede. Párkrát som musela nahlas vysloviť formuku: „Na home office dodržiavam pravidlá, ktoré mi prospievajú.“ Možno bolo treba svalom pripomenúť, o čo ide... „Týmto som zisťovala, ktorý váš orgán je na energetickej úrovni slabý,“ osvetlila mi dianie a všetko si pozapisovala. Potom prehlásila, že sa pokúsime harmonizovať cez osrdcovník.



Každá svalová skupina má vzťah k nejakému orgánu. U mňa sa ukázal problematický osrdcovník. Foto: Michal Smrčok

Nasledovalo ďalšie kolečko šeptom kladených otázok, ktoré patrili mojim svalom. Pani Grich spomínala meridiány, elementy, neurolymfatické body... Postupne odhalila, že sa snažím spoliehať sama na seba a meniť na svoj obraz ešte aj to, čo by pokojne mohlo fungovať v zabehnutých koľajách. „Myslím, že aj keby vám niekto mohol pomôcť, radšej to urobíte sama a tak, ako to chcete urobiť vy,“ povedala, a priznávam, že mala úplnú pravdu.

21-dňový plán na schudnutie chôdzou. Stačia vám len tenisky a chuť začať

Koľko mám piť a jesť? Aj to vedia svaly

Keď mi zdôraznila, že mám prijímať pomoc od svojho okolia, potláčaním rúk zistila, že sú potrebné aj opatrenia v oblasti výživy. Na moje prekvapenie sa začala pýtať svalov, koľko vody potrebujem piť. „Viac ako 10 mililitrov na kilogram telesnej hmotnosti? Áno. Viac ako dvadsať. Áno...“ Svaly si vypýtali 30 mililitrov na kg a okrem vody mi povolili aj čaj a kávu bez mlieka. Nasledovali otázky, koľko hlavných jedál denne potrebujem, a zradcovské svaly sa priklonili k iba trom. Niečo si zobnúť medzi jedlami neodporúčali a odpovedali „nie“ na ovocie, snack aj oriešky. Nakoniec ma „podržali“ aspoň súhlasom, že šport na chudnutie nepotrebujem.



Dodržiavanie režimu a zastavenie priberania mala u mňa podporiť masáž neurolymfatických bodov medzi tretím a piatym rebrom. Foto: Michal Smrčok

Celú FOTOGALEŔIU nájdete TU

Hlavné posolstvo kineziologického vyšetrenia bolo, že si potrebujem zaviesť lepší systém do môjho fungovania na home office, a potom sa zbavím aj kíl. A popri tom mám jesť len trikrát denne. Úprimne, na takéto riešenie by som prišla aj bez rád od mojich svalov. Pani Grich mi ešte v spolupráci so svalmi vytestovala zelenú farbu vhodnú do domácnosti, ukázala mi neurolymfatické body medzi tretím a piatym rebrom, ktoré si mám masírovať, a predviedla špeciálny cvik rukami. To všetko by mi malo doma pomôcť s dodržiavaním mojich zámerov...

Ako si naladiť hlavu aj telo, aby ste sa začali pravidelne hýbať?

Pomôže len to, čo dobre vieme všetci aj bez odborníkov

Výsledky sa mali dostaviť za pár týždňov, no ja som zlyhala. Rukami som nemávala, steny som na zeleno nedala vymaľovať, obmedziť sa na tri jedlá denne som sa neprinútila. Od kineziológie som naivne očakávala, že mi pomôže bezprácne schudnúť. Priznávam, že pani Grich veľmi správne odhalila moje neduhy, chyby v správaní aj v stravovaní, a ak by som dodržiavala jej pokyny, bola by som už isto o pár kíl ľahšia. Ale či si k tomu bolo treba štebotať s mojimi svalmi a zharmonizovať osrdcovník, to som si nie istá.

Zaujímavé články, príbehy, reportáže a rady na schudnutie nájdete aj v májovom vydaní časopisu Zdravie. Práve v predaji!