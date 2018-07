Vzopreli sa osudu: Šancu na život im nedávali, dnes majú prácu a šťastné vzťahy

Aj s fyzickým hendikepom sa dá žiť naplno a šťastne. Hlavne sa neľutovať a milovať život.

Výťažok Plesu v opere poputuje na podporu vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Život ma baví

O Attilovi lekári pred 27 rokmi povedali, že sa nedožije rána. On dnes rieši reklamácie v obchode s nábytkom, šoféruje vlastné auto a s priateľkou si plánujú budúcnosť. „Aj napriek diagnóze detská mozgová obrna som veľmi šťastný,“ hovorí mladík, na ktorom nenájdete nič nenormálne. Iba kríva a má jeden sen, ktorý ostane doživotne nesplnený.

„Chcel som byť záchranárom, no zo zdravotných dôvodov nemôžem robiť nič fyzicky náročné,“ zosmutnie na chvíľu Attila, ktorý sa aj tak snaží vyťažiť zo života maximum. Od ničoho iného ho pre jeho chorobu nikto neodrádzal, rodina aj blízki ho vo všetkom podporujú. Ani pri štúdiu na strednej škole, ani pri maturite nepotreboval úľavy či špeciálne podmienky. A kde berie silu snažiť sa, aj keď sa mu nechce? „V prvom rade u priateľky. Vďaka nej som naozaj šťastný a život ma baví.“

Váš príbeh: Slovenka sa nevzdala. Jej dcéra nemala vidieť, ani počuť. Napriek tomu je všetko inak

S láskou to dokážeme

Radka má 26 rokov, jej manžel Martin 25. Obaja odmalička žijú s detskou mozgovou obrnou a Martin je pre túto chorobu na invalidnom vozíku. Spoznali sa v kúpeľoch v Kováčovej a po troch rokoch známosti sa v lete zosobášili.

Radka vyštudovala odbor špeciálna pedagogika a rok učila deti na špeciálnej škole v Bratislave. On je bakalár v odbore manažment. Mladomanželia žijú v Martinovej rodnej Čadci v bezbariérovom nájomnom byte. Martin pracuje v administratíve špeciálnej autoškoly, v ktorej si urobil aj vodičský preukaz. Najbližší plán do budúcnosti je kúpiť si auto prerobené na ručné riadenie. „Pomôže nám to k väčšej samostatnosti,“ tešia sa manželia.

„Ale snažíme sa žiť svoj život naplno a nehľadieť na obmedzenia. Snívame svoje sny a kráčame za nimi. Spolu a s láskou to určite dokážeme.“

Viac: 2 príbehy dôkazom, že aj s fyzickým hendikepom sa dá naplno žiť

Prečítajte si príbeh 9-ročného Matthiasa s DMO. Kým on sníva o tom, že vyhrá maratón, jeho mama zháňa prostriedky pre bezbariérové vybavenie jeho školy.Viac v januárovom čísle časopisu Zdravie, práve v predaji!

Čítajte aj: