Tip nielen na dnes: Vystúpte z auta a vykročte s čistou hlavou

Kedy ste naposledy sedeli na bicykli alebo ste išli pešo do práce? Dnes je na to ideálny čas. Deň bez áut vám pripomenie ekologickejšie formy dopravy.

Doprava autom je určite praktická a v mnohých prípadoch aj rýchlejšia, naplánujte si však behom roka dni, kedy sa auta vzdáte. Ušetríte si nervy z toho, že nemáte kde zaparkovať a s úsmevom na tvári môžete kráčať po chodníku, kým ostatní budú hromžiť v rannej zápche. Život bez auta je častokrát šťastnejší. Za bicykel či pešiu chôdzu sa vám nepoďakuje len životné prostredie, ale urobíte aj niečo pre svoje zdravie. A nezabúdajte, denne treba urobiť minimálne 10 tisíc krokov.

Vykročte s čistou hlavou

Ak necháte autor zaparkované doma, nenastúpte hneď na autobus, vykročte radšej pešo. Nemusíte prejsť celú trasu, len zopár zastávok. Výhod to má hneď niekoľko. Výborne si napríklad prečistíte hlavu a usporiadate pracovné úlohy alebo sa len upokojíte po hektickom ráne. Napätie totiž často vzniká z myšlienok, ktoré ste nespracovali. Na upratanie je ideálny prirodzený pohyb, ktorý má svoj rytmus. V aute by ste stres nevychodili. Cielené rýchla chôdza podporí aj výživu kostí a zlepší vaše sústredenie.

Čítajte aj: Mesačný odpad blogerky sa zmestí do malej fľašky. Pomáhajú jej dážďovky

Bicykel je rýchlejší

Na cestu do práce alebo na ranné nákupy, môžete využiť aj bicykel. Miernou nevýhodou je, že na mestských cestách musíte by pozornejší. Hoci cyklistické chodníky pribúdajú, stále ich nie je dostatok a len s ťažkosťou popretínajú hlavné trasy miest. Tí, ktorí pravidelne chodia na bicykli do práce si pochvaľujú, že nemusia stáť v dlhých zápchach a navyše sa ani tlačiť v autobuse. Mnohí cyklokuriéri si už na vlastnej koži otestovali, že pohyb po centre väčších miest je na dvoch kolesách rýchlejší. Výhodou je aj to, že z práce si môžete cestu predĺžiť a hlavu si vyvetrať v prírode. Pravidelná chôdza či bicyklovanie sa pozitívne odrazí aj na vašom srdcovo-cievnom systéme.

Viac: Ako bývať zdravšie: 4 EKOtipy, ktoré vám zmenia každodenný život

Nezabudnite sa odmeniť

Cesta do práce bez auta má aj ďalší, sociálny rozmer. Aj v autobuse či na chodníku sa môžete stretnúť s príjemnými ľuďmi. Ľahšie urobíte aj dobrý skutok. Každá babička sa poteší, keď jej pomôžete pri nastupovaní alebo jej poradíte lepšie spojenie. Doprajte si deň bez auta aspoň raz, dvakrát do týždňa. To, čo ušetríte na parkovnom si hoďte do „prasiatka“ a na konci roka sa môžete za nazbierané financie odmeniť. Kúpte si maličkosť, ktoré vás poteší. Napríklad tenisky, aby sa vám ďalší rok chodilo ľahšie do práce.

►Smog skracuje život o 8 mesiacov: Pľúca vám prečistí medicína, ktorú máte doma

►Po zdravý vzťah k prírode: Na Islande v strave nenájdete hormóny ani lieky

►Život na kolesách: 6 rád, ako prežiť v zdraví jazdu na bicykli v meste