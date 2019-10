Z nudnej povinnosti štýlový rituál

Žiarivo biely úsmev je po celom svete symbolom zdravia a krásy.

Kto z nás by po ňom netúžil? Známe heslo „umývaj si zuby, nebudeš mať kaz“ platí pre deti aj dospelých. Že zdravé zuby sa nekazia, je jedno z mála pravdivých klišé. Vedeli ste, že najdôležitejším nástrojom, ktorý máte doma, je vaša zubná kefka?

Účinné riešenie na doma

Všetci vieme, že návšteva u profesionálneho zubného hygienika je nevyhnutným predpokladom, ak túžime mať zdravý chrup a oslňujúci úsmev. Zároveň si však uvedomujeme, že každé takéto sedenie si vyžaduje čas a peniaze. Našťastie, v spoločnosti Philips myslia na to, ako nám ušetriť jedno i druhé. Ich sonická elektrická zubná kefka Philips Sonicare DiamondClean Smart vás presvedčí, že domáca starostlivosť môže byť jednoduchá a časovo nenáročná. Vďaka piatim režimom a trom nastaviteľným stupňom intenzity sa na umývanie zubov nakoniec budete i tešiť. Pre výnimočné každodenné čistenie zvoľte režim Clean. Deep Clean+ použite vtedy, ak cítite, že potrebujete osviežujúce hĺbkové ošetrenie. Na jemné, ale účinné čistenie vašich ďasien je navrhnutý Gum Health. S programom White+ zase odstránite zo zubov neželané povrchové škvrny a režim TongueCare+ bol vytvorený špeciálne na odstránenie nečistôt z jazyka.

Príjemná denná rutina

Na zubnom kaze by sme ťažko hľadali niečo pozitívne. Nepríjemnosti, ktoré spôsobuje, nás vedia poriadne potrápiť. Najčastejšou príčinou zubného kazu je povlak, ktorý sa nám na zuboch tvorí prakticky neustále. Pravidelné čistenie zubov je preto naozaj nevyhnutné.

Elektrická zubná kefka Philips Sonicare DiamondClean Smart dokáže odstrániť zo zubov až 10x viac povlaku ako manuálna kefka. Stačí siahnuť po kefkovom nadstavci Premium Plaque Defense. Navyše, sonická technológia spolu s jedinečným tvarom zubnej kefky Sonicare DiamondClean Smart vám umožňuje vyčistiť si aj ťažko dostupné miesta. Silné vibrácie napenia vašu zubnú pastu a dostanú ju všade, kam treba. Zničia sa tak škodlivé baktérie, ktoré by inak vo vašich ústach ďalej veselo hodovali.

Aplikácia Philips Sonicare sa stane vaším verným spoločníkom pri každodennom čistení ústnej dutiny. Spolu s niekoľkými integrovanými smart funkciami vás naučí, ako to robiť čo najkvalitnejšie. Kefka vás napríklad upozorní, ak pri čistení na zuby príliš zatlačíte alebo ich drhnete príliš intenzívne.

Nekonečné možnosti

Pri zubnej kefke Philips Sonicare DiamondClean Smart si môžete byť istí, že sa o čistotu vašich úst postará dokonale. Stačí si nakombinovať a naplno využiť šikovné funkcie, ktoré ponúkajú jednotlivé nadstavce. Okrem spomínaného Premium Plaque Defense je k dispozícii Premium Gum Care, s ktorým budú vaše ďasná až 7x zdravšie. Premium White vám zasa pomôže odhaliť ten najbelší úsmev. ToungueCare+ jemne odstraňuje zápach spôsobený baktériami z pórov jazyka. Rúčka kefky je navyše nastavená na automatické rozoznávanie jednotlivých nadstavcov.

Zubná kefka Sonicare DiamondClean Smart vydrží na jedno nabitie až dva týždne. Vybrať si môžete z dvoch pohodlných spôsobov nabíjania. Na to domáce Philips navrhol štýlový pohár so vstavanou nabíjačkou, na cesty zase šikovné puzdro s rozhraním USB, ktoré sa zmestí aj do tej najmenšej batožiny.

Viac na www.philips.sk/sonicare