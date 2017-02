4 najčastejšie chyby pri čistení zubov. Nerobte ich a budú bez kazov

Baktériám sa v ústach páči a je potrebné sa ich zbavovať pravidelne počas dňa. Záleží aj technike. A pasta, to je to najmenej.

Zuby si podľa štatistík nesprávne čistí až 90% ľudí. „V prvom rade je treba si uvedomiť, že zuby každého z nás sú odlišné, a tak je veľmi dôležité ku každému chrupu pristupovať individuálne. Tak, ako si na mieru vyberáme šaty či topánky, tak je dôležité vybrať si aj vhodnú veľkosť zubnej kefky a sústrediť sa tiež na jej samotné vlákna,“ hovorí dentálna hygienička Bc. Renáta Duch.

1. A čo po raňajkách?

Peknými a čistými zubami dokážeme zaujať a nerobia nám ďalšie problémy v podobe kazov či zápalov ďasien. Preto je veľmi dôležité venovať im dostatočnú pozornosť už ráno. „Veľa ľudí si zuby čistí tesne po prebudení a následne raňajkuje, potom im už pozornosť nevenuje. To je chyba. Zvyšky potravy sa usádzajú na povrchu zuba a vzniká ideálne prostredie pre tvorbu zubného povlaku s množiacimi sa baktériami. V prípade rannej hygieny použite po jedle zubnú kefku, pastu a ústnu vodu,“ radí Renáta Duch.

2. Nečakajte do večera

Venujte chrupu pozornosť aj počas dňa. Odborníčka radí mať po ruke fluoridovanú ústnu vodu a využiť ju po konzumácií jedla alebo kávy, čaju a tiež čerstvých štiav. Výhodou je aj xylitolová žuvačka.

3. Zubná niť po kefke?

„Večer sa o zuby dôkladne postarajte. Hygiena musí byť dôsledná. Začnite použitím medzizubnej kefky, potom dentálnej nite a špeciálnej škrabky, ktorá očistítí jazyk. Až potom by mala nasledovať zubná kefka. Na záver ústa prepláchnite ústnou vodou," vysvetľuje dentálna hygienička.

4. Stierajte

Ako pri rannom, tak aj pri večernom čistení nie je dôležitá dĺžka, ale správna technika. „Rozhodujúci je návyk a zručnosť. Zuby si čistite vertikálne, stieravými pohybmi. Nezabúdajte pritom na vnútornú stranu chrupu. Tu sa často vytvára zubný povlak a kameň. Baktérie sa v noci šíria rýchlejšie a môžu privodiť kaz,“ varuje Duch.

Práve zubný kaz je jedným z najčastejších dôsledkov nedostatočnej dentálnej hygieny. Drvivá väčšina z nás sa chce návšteve zubára vyhnúť, no rovnaký počet ľudí pozabúda práve na prevenciu. „Zubárov na Slovensku je z roka na rok menej, počet pacientov rastie, a tak sa sústredia len na riešenie vzniknutého problému. Podstatou dentálnej hygieny je pristúpiť ku každému pacientovi individuálne a hľadať príčiny problémov, prípadne poukázať na tie blížiace sa. Konzultovať so špecialistom správnu techniku čistenia si zubov a absolvovať dentálnu hygienu, so zreteľom na ďalšie úkony, aspoň dvakrát ročne, je to najmenej, čo môžeme pre naše celkové zdravie urobiť,“ dodáva zakladateľka a garantka dentálnej hygieny na Slovensku doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

