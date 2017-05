Zaujímavý vplyv detstva na vašu kariéru. O tomto ste nemali potuchy

Profesiu si vraj vyberáme aj v závislosti od našich súrodencov. Ste jedináčik?

Vplyv poradia na našu kariérnu cestu skúmala jedna z najznámejších mediálnych spoločností na svete, Spoločnosť Walta Disneyho. Urobili tak v rámci medzinárodného dňa súrodencov.

Výskum úspešných

Na výskume pracovala psychologička Emma Kenny a tím štatistikov. Analyzovali vzorku viac ako 500 úspešných ľudí z rôznych pracovných odvetví. Podľa výskumu je teda u najstarších značne vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú astronautmi, hviezdami TV reality show alebo rockovými hviezdami. Prostrední sa zas skôr stanú olympionikmi, generálnymi riaditeľmi alebo spisovateľmi. Najmladší sú častejšie dobrodruhmi a skladateľmi a najviac umelcov je u jedináčikov.

Je za tým osobnosť?

Psychologička Emma Keddy tvrdí, že výsledky výskumu možno interpretovať rôznymi vlastnosťami skúmaných. Najstarší sú podľa nej častejšie cieľavedomí, spoľahliví, majú radi veci pod kontrolou. Prostrední bývajú diplomatickejší, flexibilnejší, ale sú aj dostatočne ambiciózni. Najmladší zas radi plávajú v neprebádaných vodách.

Rozdielny prístup

Diskusie o tom, ako poradie súrodencov ovplyvňuje osobnosť, sa vedú už veľmi dlho. Niektorí odborníci túto spojitosť však úplne odmietajú. Napríklad istý americký výskum skúmal 377 000 vysokoškolských študentov. Ukázalo sa, že poradie v akom prišli na svet nemalo na ich osobnostné vlastnosti vôbec žiadny vplyv.

Ako potom vysvetliť zistenia Disneyho tímu? Ak aj poradie v akom sme sa narodili neformuje to, akými sme, stále môže ovplyvniť to, kým sa chceme stať. Prvé deti sú viac pod drobnohľadom rodičov, očakávania od nich sú väčšie. To, akou cestou kráčajú najmladší, si už nikto veľmi nevšíma. Vyberajú si preto menej konvenčný druh kariéry. Na spoločenskom uznaní a pozornosti iných im natoľko nezáleží.

Na počte súrodencov záleží

Štatistiky odhalili aj ďalšiu skutočnosť. Je dôležité aj to, koľko máme súrodencov. V rodinách, kde sú štyria až šiesti súrodenci, si najstaršie deti vyberali investigatívnu kariéru o 76% častejšie. Najviac dobrodruhov v skúmanej skupine zas bolo medzi najmladšími deťmi z rodín, ktoré boli v 86% prípadov väčšie, ako je priemer vo Veľkej Británii. Ktovie, možno v krajinách kde rodičia mávajú väčšinou už len jedno alebo dve deti, bude dobrodruhov stále menej. Na hviezdy realitných show by sme ale núdzu mať nemali.