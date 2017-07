Zbohom mikroténové vrecká a igelitky. Táto ekologická vychytávka vás dostane

Zabalíte doň mäso, pečivo, ovocie aj zeleninu. Dá sa prať, ale hlavne rozložiť v komposte.

Roztrhne sa vám mikroténové vrecúško práve vo chvíli, keď to najmenej potrebujete? Hanu Němcovú (26) a Terezu Dvořákovú (26) to už dlho štvalo. „Doma sa mi kopil nechcený odpad. Každý druhý týždeň som chodila s ,kilami‘ tenkých vreciek do triedeného odpadu. Chcela som si zadovážiť alternatívu, no žiadnu som nenašla. A potom prišiel nápad,“ rozpráva Hana o vízii, ktorou očarila aj svoju spolužiačku.

Ekozáťaž

Obom študentkám medicíny záleží na prírode. „Mikroténové vrecká predstavujú obrovskú ekologickú záťaž. Sú na jedno použitie a na ich výrobu treba veľa energie. Nedajú sa efektívne recyklovať a mnohí ich ani neseparujú. Končia v prírode, hlavne v oceánoch, kde zabíjajú milióny morských živočíchov,“ utvrdzuje nás Hana v tom, že svet potrebuje biozmeny. Pritom by pomohlo aj málo. „Stačilo by ich spoplatniť ako igelitky. Na nich bolo vidno, že ľudia začali chodiť do obchodu s košíkmi, debničkami a so skladacími taškami. Spotreba igelitiek sa dramaticky znížila,“ tvrdí mladá Češka.

Dizajn upúta

Práve nulová cena mikroténových vreciek bola najväčšia výzva. „Ľudí sme museli motivovať, aby uprednostnili našu alternatívu. Stavili sme na výrazné farby a atraktívny dizajn,“ spomína spoluautorka projektu Frusack. Ide o dizajnové vrecko z kompostovateľného materiálu. Dá sa použiť nielen na čerstvé ovocie a zeleninu, ale aj na pečivo. Každé vrecko má sťahovaciu šnúrku z prírodného materiálu.



Frusack kúpite v balení po päť kusov za 490 českých korún (okolo 18 eur).

„Chceli sme, aby bol Frusack čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Poslúži vám niekoľko rokov a dá sa úplne rozložiť v priemyselnej kompostárni,“ vysvetľuje Hana. „Vrecko je ľahké, umývateľné, skladné a priesvitné, čo oceňujú hlavne predavači,“ neskrýva nadšenie z hravého unikátu. Prototyp vytvorila Tereza. Dnes je vyhotovenie na profesionáloch.

Svetový unikát

Frusack je z jedinečného materiálu. „Bavila nás vidina inovácie. Vymysleli sme tkaninu z kyseliny polymliečnej a vo Švajčiarsku sme našli jediného výrobcu na svete, ktorý ho dokáže premeniť na tenké vlákna. Trvalo takmer rok a pol, kým zo stroja vyšla spoľahlivá a pevná tkanina,“ pozýva nás Hana do zákulisia výroby.

Kyselina polymliečna sa získava z kukuričného škrobu, takže Frusack je stopercentne prírodný produkt. A český originál. „Materiál sme vymysleli my. V zahraničí sa vyrábajú len vlákna, no tkanie, farbenie, šitie či balenie prebieha v Česku,“ dodáva Hana ako jediná producentka tejto kompostovateľnej tkaniny na celom svete.

Len začiatok

Frusack sa bude čoskoro predávať aj na Slovensku. „Určite budeme premýšľať aj nad ďalšími produktmi. Chceme naďalej prinášať ekoriešenia na nákup aj na skladovanie potravín,“ uzatvára matka a študentka v jednom.

