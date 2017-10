Zdravé pečenie z kvásku

Pečivo a chlieb z droždia alebo kvásku?

Ak jete viac pečiva z droždia, prispievate k prekysleniu svojho organizmu, poškodzujete črevnú flóru a môžete si spôsobiť rôzne tráviace ťažkosti.

Naproti tomu kvások je oveľa zdravšie alternatíva droždia. Počas jeho vzniku prebieha pomalá fermentácia, ktorá je prospešná pre telo, keďže jej produktom sú probiotiká, bielkoviny a aminokyseliny, pričom mnohé z týchto látok si organizmus nedokáže vytvárať sám a musí ich prijímať z potravy. Akékoľvek produkty z kvásku pomáhajú čistiť krv a na rozdiel od droždia sú vhodné aj pre ľudí, ktorých trápi mykóza či akné. Rovnako ich konzumáciou môžeme znížiť produkciu hlienu, čo poteší každého, kto má často nádchu, kašeľ, zápaly priedušiek a trpí alergiou.

Aj toto sa dozviete z novej knihy Kvások, ktorá je plná užitočných rád a tipov, postupy krok za krokom a skvelé recepty. Aj bezlepkové. Jej autorka Lenka Mančíková sa kváskovému pečeniu venuje už dlhé roky a dokonca robí veľmi úspešné kurzy pečenia z kvásku.

„Ak raz podľahnete čaru kváskovania, nie je cesty späť. Budete napr. cestovať na dovolenku aj s kváskom. Mnohí účastníci mojich kurzov mi to potvrdzujú. Najprv sa smejú, keď im to hovorím, neskôr to potvrdzujú,“ vysvetľuje Lenka.

V prvej časti knihy Kvások približuje Lenka Mančíková jednotlivé druhy múky a ako sa skamarátiť s kváskom: ako sa pripraviť, ako založiť kvások, ako sa oň starať a základné pravidlá, ktoré sa oplatí vždy dodržiavať.

Druhú časť tvoria recepty. Najskôr recepty na lievance, vafle a mrkvový chlieb s makom, ak vám zostal zvyšný kvások.

A potom recepty s lepkom i bezlepkové. Napríklad chlieb pita, Pivné žemličky, Kardamónky, Chlieb s čedarom a čili, Chlieb s lieskovcami a hrozienkami, či Orechová bábovka.

Medzi bezlepkovými receptami nájdete napríklad Polentový chlieb bez rozkvasu, Cukinový snack s parmezánom alebo Žemličky z múky z červenej šošovice.

Podobných knižiek o kvásku pribúda, no tento nový Kvások je predsa len iný. Lenka Mančíková ho písala jazykov „svojich kurzov“, čiže snažila sa odpovedať na všetko to, čo ľudí naozaj zaujíma. S čím majú problémy, ako majú presne postupovať alebo čo sa stalo, ak sa im kvások nevydaril. Vynikajúco to zhrnula v článku Kde robíme najčastejšie chyby?, v ktorom okrem iného píše: „Nezúfajte. Keď som začínala s kváskom, učila som sa na vlastných chybách. Preto mám pre vás pár tipov, vďaka ktorým môžete upiecť lepší kváskový chlieb a ušetríte čas.“

Treba uznať, že chutný a kvalitný kvások je naozaj alchýmia. Vonia jemne kyslo a má bublinky. Je to živá substancia, takže citlivo reaguje na každú zmenu a preto je dôležité dodržiavať základné pravidlá a dávať si pozor na každý krok.

„Často počúvam, aké náročné je piecť kváskový chlieb a aký dlhý je proces jeho prípravy a vždy sa rovnako čudujem,“ tvrdí Lenka Mančíková v knihe Kvások. „Kváskový chlieb nie je žiadna nová vychytávka, ale tradičné a zdravé jedlo. V minulosti bolo úplne prirodzené, že si žena našla čas pre seba – svoju rodinu a doslovne naplnila heslo bez práce nie sú koláče. Nechcem tým povedať, že by sme mali úplne prestať variť alebo piecť, ale ešte aj pred pár rokmi bola príprava domáceho kváskového chleba považovaná za akýsi „retro“ zvyk, či skôr za zbytočnosť.“

Milan Buno, literárny publicista