Zdravé prekvapenie: Toto vám urobí dávka mastných orechov s cholesterolom

Nariadil vám lekár diétu kvôli vysokej hladine cholesterolu? Vlašských orechov sa nevzdávajte! A to aj napriek tomu, že sú poriadne mastné.

Viete koľko je denná dávka a s čím všetkým ich môžete jesť? Zabudnite na slané pistácie a mastné arašidy. Orieškov sa však vzdávať nemusíte! Ak sa snažíte kvôli vysokej hladine cholesterolu schudnúť, vlašské orechy by ste mali chrumkať každý deň. Optimálne množstvo je hrsť, ale nejedzte všetky oriešky naraz. Nasekané si ich rozdeľte ku každému jedlu dňa.

Orechy ku všetkému

Na raňajky si pridajte vlašské orechy do müsli alebo cereálií, pridať si ich však môžete i do jogurtu alebo tvarohu, ktorý ochutíte lyžicou medu. Na desiatu vám k jablku postačia tri orechy, ale môžete si dať i orechovú bábovku, ktorú ste ste nesladili klasickým bielym cukrom. Alternatívou zdravého pečenia je javorový sirup, stévia alebo med. K obedu si nemusíte dávať len rezance posypané orechmi, vlašské dokážu veľmi zaujímavo ochutiť aj akékoľvek mäso. Na olovrant si pripravte zeleninový šalát, do ktorého môžete orechy pridať. Na večeru si pripravte syr. K akémukoľvek syru sa totiž vlašské orechy skvelo hodia. Ak k syru pridáte i čerstvú zeleninu, hladina cholesterolu sa v krátkom čase upraví.

Prečo stačí hrsť?

S vlašskými orechmi to nemusíte preháňať. Platí pre ne pravidlo, dobrého stačí málo. Majú vysokú kalorickú hodnotu, veď už v 100 gramoch je viac ako 2500 kJ, čo je takmer tretina odporúčanej hodnoty pre celodenný kalorický príjem dospelého človeka.

V čom sú výhody orechov?

Orechy sú najlepšou stravou pre mozog, vďaka zinku a draslíku chránia srdce, obsahujú kvalitnú rastlinnú bielkovinu, minerálne látky, vitamíny skupiny B, ktoré sú dôležité pre imunitný systém. Odstraňujú nervové vyčerpanie a stres a zlepšujú vitalitu spermií. Obsahujú nadpriemerné množstvo nenasýtených omega 3-mastných kyselín, preto ich mnohí odborníci považujú za skvelú prevenciu pred rakovinou. Práve vďaka nenasýteným omega 3-mastným kyselinám, vlašské orechy účinne znižujú hladinu zlého LDL cholesterolu v krvi.

