Zelená dilema: Vyčistia alebo nevyčistia izbové rastliny vzduch v miestnosti?

Vedci z NASA nedajú už tridsať rokov dopustiť na izbové rastliny. Teraz ich teóriu nabúral jeden muž. Zanevrieme na kvety v črepníkoch?

Výskumníci z NASA sa v 90. rokoch zamýšľali nad tým, ako prečistiť vzduch v miestnosti inak než len vetraním. Vybrali niekoľko druhov izbových rastlín a sledovali, ako si poradia so vstrebávaním škodlivých látok z prostredia, ako je benzén, formaldehyd, trichlóretylén, xylén a amoniak. Tie sa k vám domov dostanú jednoducho, s novým nábytkom, v kobercoch, náteroch na steny a spôsobujú rôzne zdravotné problémy od dráždenia očí, uší, hrdla až po bolesť hlavy či únavu. Ich niekoľkoročné pozorovanie potvrdilo, že rastliny čistia vzduch od toxických látok a vedia odstrániť až 87 percent toxínov v priebehu dvadsaťštyri hodín.

Prírodné zvlhčovače

Kvety v črepníkoch sa oplatí postaviť aj na pracovný stôl. Absorbujú oxid uhličitý a škodliviny, ktoré sa uvoľňujú zo stavebného materiálu či kancelárskych prístrojov a „vydychujú“ kyslík. „V interiéroch, kde je umiestnená zeleň, sa zvyšuje vlhkosť vzduchu, znižuje sa prašnosť a hlučnosť, eliminuje sa statické napätie. Človek sa cíti príjemnejšie, ľahšie sa mu dýcha a cíti sa vo väčšej pohode. Pomocou zelene preto vieme vytvoriť vo svojich domovoch i v kanceláriách harmonickejšie a zdravšie prostredie,“ objasňuje dôležitosť izbových rastlín Roman Šembera, majiteľ veľkoobchodu s interiérovou zeleňou.

Dostatok svetla

Kvalitu čistenia vzduchu rastlinami ovplyvňuje najmä úroveň svetla, ktorá podmieňuje proces fotosyntézy. „Zeleň na pracoviskách a v interiéroch domácností znižuje toxíny z priestoru, transformuje ich do svojho koreňového systému a rozkladá ich na základné prvky,“ vysvetľuje Roman Šembera, ako to funguje. Rastliny ako prírodné vzduchové filtre pomáhajú minimalizovať zápach. Väčšina z nás trávi až 90 percent svojho času v uzavretých priestoroch, priniesť si preto domov nejaký rastlinný život nie je až taký zlý nápad.

Zmierňujú agresivitu

Okrem pozitívneho vplyvu na ovzdušie môžeme hovoriť aj o pôsobení izbových rastlín na našu psychiku. „Zeleň podporuje kreativitu a tak zvyšuje pracovný výkon. Výskumy dokazujú, že zeleň umiestnená na pracoviskách znižuje mieru agresivity a stresu a zvyšuje sústredenosť zamestnancov,“ dopĺňa Šembera. Potvrdili to aj vedci z Rutgers University pod vedením Jeannette Haviland-Jonesovej, ktorí skúmali vplyv rastlín na ľudské správanie. Potvrdili, že väzby medzi kvetinami a ich vplyv na emocionálne zdravie existuje. Živé rastliny uvoľňujú napätie mysle, naše zmysly sú fascinované ich vôňou, farba upokojuje a zlepšuje našu pamäť. Sú výbornou terapiou najmä pre starších ľudí.

Nadhodnotené rastliny

Nadšenie z čistenia vzduchu kvetmi schladil nedávny výskum z Drexelskej univerzity, podľa ktorého rastliny síce môžu pomôcť domácemu alebo kancelárskemu priestoru, ale ich schopnosti zlepšovať kvalitu ovzdušia, sú značne nadhodnotené. „Už nejaký čas ide o mylnú predstavu. Rastliny sú prospešné, ale v skutočnosti nečistia vzduch v miestnosti dostatočne rýchlo na to, aby ovplyvnili kvalitu ovzdušia domáceho alebo kancelárskeho prostredia,“ uviedol Michael Waring, profesor architektonického a environmentálneho inžinierstva. Podľa neho je problémom výskumu NASA z 90. rokov a ďalších výskumov to, že prebehli v laboratóriu, v uzavretom prostredí, ktoré má málo spoločného s domom alebo kanceláriou. Údaje z týchto štúdií nie sú preto presné. Podľa jeho výpočtov by rastliny mohli konkurovať vetraniu a otvoreným oknám v uzavretom priestore len vtedy, ak by ich bolo 10 až 1 000 na štvorcový meter. Warning netvrdí, že črepníkové rastliny vzduch nezlepšia, ale určite sa nevyrovnajú vetraniu.

Syndróm chorých budov

Syndróm sa prejavuje rôznymi zdravotnými symptómami. Medzi najčastejšie patria:

podráždenie, pálenie, slzenie očí

podráždený alebo zapchatý nos, krvácanie z nosa, svrbenie v nose

sucho alebo bolesť v krku, niekedy opisované ako škrabanie v krku, podráždenie horných dýchacích ciest, problémy pri prehĺtaní

suchá, podráždená, svrbiaca pokožka, niekedy s vyrážkou

bolesť hlavy, únava, podráždenosť a poruchy koncentrácie

Aké izbové rastliny odporúča NASA?

lopatkovec

svokrine jazyky

fikus

papraď

nefrolepka

dracéna

bambus

Aloe vera

