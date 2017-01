Zľavnené aj zdravie: S týmito záchrancami zvládnete nákupnú horúčku bez ujmy

Prepadol vás nákupný ošiaľ? Len aby ste vo výpredaji nenakúpili aj zápal stredného ucha či suché oči.

Vášnivý shopping si môže odniesť aj vaše zdravie. Dajte si do tašky záchranný balíček.Autor: Shutterstock

„Zápal stredného ucha hrozí najmä ľuďom s oslabenou imunitou a deťom, keďže ich obranyschopnosť je slabo vyvinutá. Cez krátku sluchovú trubicu im ľahko preniknú baktérie z nosohltana do stredného ucha,“ opisuje MUDr. Ľudmila Vasilková, primárka ORL z trebišovskej nemocnice, ktorá vie aj to, prečo sú nákupné maniačky vo väčšom nebezpečenstve „Filtrovaný vzduch v centrách je veľmi suchý. Vysušuje sliznicu dýchacích ciest, nosovej dutiny aj nosohltana spojeného so stredným uchom, ktoré sú potom náchylnejšie na infekcie,“ objasňuje Ľudmila Vasilková a radí, že ani s obyčajnou nádchou sa neoplatí ísť nakupovať.

Pomocníci

Neliečený zápal stredného ucha vedie k poškodeniu sluchu. No lepšie ako liečiť ho je vyhnúť sa mu. „V klimatizovaných priestoroch pite veľa tekutín. Vlhké sliznice suchý vzduch tak ľahko nepoškodí. Môžete aj cmúľať cukríky. Časté prehĺtanie slín vyrovná tlak v strednom uchu a dostatočne ho prevzdušní,“ odkazuje na preventívne opatrenia primárka Vasilková. Osvedčilo sa aj žuvanie žuvačky. Sliznice dýchacích ciest posilníte aj športovaním, šalviovým čajom, mätou či podbeľom. Doktorka Vasilková odporúča vyhýbať sa zafajčeným priestorom.

Bude vás zaujímať: Shopping je veda. Neodoláte lákavým nákupom? Ste v tom nevinne!

Au, reže!

Pričastý pobyt v nákupných centrách neprospieva ani očiam. „Mnohé štúdie dokazujú, že deťom, ktoré sa zdržiavajú prevažne v interiéroch, teda aj v umelo osvetlených nákupných centrách, vo zvýšenej miere hrozí krátkozrakosť,“ prekvapuje očný lekár MUDr. Pavol Veselý z bratislavskej očnej kliniky. Pobyt vonku je pre oči zdravší, núti ich pracovať inak, zaostrovať na rôzne vzdialenosti a prispôsobovať sa rôznym svetelným podmienkam.

„Aj pri práci s počítačom je dôležité minimálne raz za hodinu dopriať očiam zmenu, pozrieť sa aspoň von oknom na bod kdesi v diaľke,“ radí MUDr. Veselý. Suché a prašné prostredie v obchodoch vám neprospeje. Zhorší svrbenie a začervenanie očí. Uľavíte im umelými slzami, kvapkami na zvlhčenie oka. Ale pozor, nepleťte si ich s tými na začervenané oči, tie by podráždenie zhoršili! Suchu v očiach predídete aj vodou, pite aspoň 1,5 litra denne.

Bez peňazí prežijem: Adela Banášová je fanúšik vedomého nakupovania

Ukryté v klíme

Dýchacie cesty však môžu pri nákupoch ohrozovať aj vážnejšie choroby. V klimatizáciách sa rady držia roztoče, baktérie a plesne. V starých filtroch sa darí mykoplazmám, chlamýdiám, stafylokokom aj legionelám. Z nevhodne udržiavanej klimatizácie môžete dostať zápal pľúc či legionársku chorobu sprevádzanú horúčkami. Filtre vzduchotechniky by sa mali meniť a čistiť aspoň raz za pol roka. Zákon to však neprikazuje. „Legislatíva na ochranu verejného zdravia neupravuje kontrolu čistenia klimatizácie ani prípadné sankcie," tvrdí hovorkyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave Mgr. Katarína Nosálová.

Zdravé rady

Alergici, astmatici aj srdciari by nemali v nákupných centrách tráviť veľa času.

Ak ste prechladnutí alebo máte slabú imunitu, pri nákupoch sa nehanbite chrániť sterilným rúškom.

Nedotýkajte sa rukami tváre a nejedzte vo food courtoch bez toho, aby ste si umyli ruky.

Vždy si na nákupy vezmite fľašu s vodou, cukríky alebo žuvačky.

Umelé slzy si aplikujte čistými rukami a špičkou fľaštičky sa nedotýkajte oka.

Chcete šetriť? Inšpiratívna výzva novinárke zmenila život k lepšiemu. Dokázali by ste to?