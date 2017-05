Známy fitness tréner takmer neunikol smrti. Top forma nestačila, TOTO musel zmeniť!

Populárny tréner extrémne obéznych Američanov sa doteraz celkom nedostal z následkov infarktu. Ale rozhodol sa bojovať a je mimoriadne disciplinovaný.

Známy americký fitnes tréner dostal vo februári srdcový infarkt priamo v newyorskej telocvični. Je príkladom, že sa to môže stať každému, dokonca aj tým najtrénovanejším. Ako sa postavil opäť na nohy a čo mu poradili lekári?

Na chvíľu skonal

Päťdesiatnik Bob Harper práve skončil silový tréning v newyorskej telocvični, keď odrazu skolaboval. „Úplne sa mi zastavilo srdce. Nechcem to dramatizovať, ale v podstate som bol mŕtvy. Na chvíľu som na tej podlahe zomrel," opisoval Harper hrozivé momenty v exkluzívnom rozhovore pre médiá. Po cvičení si len kľakol a zrazu spadol na zem. „Mal som 6-percentnú šancu prežiť. Život mi zachránila skutočnosť, že v telocvični boli profesionáli," odkazuje na svojich anjelov strážnych.

Šťastie v nešťastí

Mal na mysli 2 lekárov. Harperov tréner ich duchaprítomne zalarmoval, hneď ako videl muža skolabovať. Bezvládneho telo začali ihneď oživovať a Harperovi nasadili defibrilátor. Prebudil sa až v sanitke. „Bolo to strašidelné, lebo keď som sa prebral, bol som zmätený. Pýtal som sa sám seba ,Čo tu robím? Čo sa mi stalo?'. A o 10 minút neskôr som sa emocionálne zrútil," rozpráva, že po prevoze do nemocnice upadol do 2-dňovej kómy. Po prebratí mal krátkodobý výpadok pamäti.

„Asi ste to už počuli. Pred dvoma týždňami som dostal infarkt. Cítim sa lepšie. KARL je skvelá sestrička,“ odkázal Harper svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Zdroj: Instagram/@trainerbob

Infarkt pri ukážkovej kondícii?

Hoci má americký fitness guru už 51 rokov, je maximálne trénovaný. Jeho infarkt bol preto šokujúci nielen pre fanúšikov na sociálnych sieťach, ale aj pre jeho zverencov v úspešnej americkej šou o extrémnom chudnutí The Biggest Loser. Ako je vôbec možné, že dostane, dovtedy zdravý športovec, z ničoho-nič infarkt? „Fyzická kondícia vám nezaručí nesmrteľnosť, ale môže znížiť riziko ochorení,“ vysvetľuje K. Shah, americký kardiológ a profesor medicíny na univerzite Cedars-Sinai v Los Angeles. Podľa neho sa Harper postavil na nohy aj po vážnom infarkte práve vďaka dlhodobej zdravej životospráve.

Recept na zdravé srdce

Neskôr tréner priznal, že srdcovo-cievne ochorenia majú v rodine a to ho dobehlo, hoci žije zdravo. Dnes sa cíti oveľa lepšie a postupne sa dostáva do svojej cvičebnej rutiny. Dal sa na špeciálnu, stredomorskú diétu, ktorá pozostáva hlavne z rýb a srdcu prospešných omega-3 mastných kyselín. Jedáva tiež veľa zeleniny, húb, špargle, no dopraje si aj červené víno. Chodieva na špeciálne rehabilitácie pre kardiakov, veľa chodí a venuje sa ešte jednému cvičeniu: „Po zobudení som pripravený na svoju hodinu jogy,“ píše pod jednou z fotografií.

Srdce v ohrození

V Amerike trápia srdcovo-cievne ochorenia každý rok asi 735-tisíc obyvateľov, uvádzajú štatistiky tamojších Centier pre kontrolu a prevenciu ochorení. Na Slovensku kvôli nim zomrie ročne takmer 30-tisíc Slovákov. Najhoršie je, že srdcový infarkt sa nevyhýba ani mladým ľuďom a v smutných štatistikách ich pribúda stále viac.

