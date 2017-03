Zo žiarivých sviatkov razom ohnivé. Tieto chyby pri nehodách nerobte!

Stačí zabudnúť sfúknuť sviečku na adventnom venci alebo nechať svietiť svetielka. Pri hasení sa ľahko popálite, rovnako ako pri pečení.

Chytiť sa za ucho nestačí, nečakajte ani na začervenanie a pľuzgiere. Radšej utekajte k vodovodu. „Popálené miesto si okamžite schlaďte pod tečúcou vodu. Počas chladenia si z postihnutej časti skladajte prípadné šperky a odev,“ radí prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

„Postihnuté miesto si chlaďte minimálne 10, optimálne 20 minút.“ Pritrafila sa vám nehoda na chalupe, kde nemáte tečúcu vodu k dispozícii? Zachránia vás aj potraviny z chladničky alebo z mrazničky. Nikdy si však nedajte studené potraviny priamo na kožu, lebo hrozí riziko omrznutia. Najprv priložte na ranu látku alebo uterák, až potom studené predmety. „Chladiť môžete aj neagresívnou tekutinou, napríklad minerálnou vodou z fľaše, ktorá má izbovú teplotu. Studená voda z vodovodu je však najlepšia.“

Masť na ranu nepatrí

Väčšina ľudí si v dobrej viere ošetrí ranu masťou na popáleniny. Dúfajú, že koža sa po spálení rýchlejšie zahojí. Podľa odborníka to nie je najlepší nápad. Tieto prípravky majú iný účel. Rovnako nie sú vhodné ani ďalšie experimenty. Liečenie tým neurýchlite, skôr naopak. „Masť na popáleniny, ktorú predávajú v lekárňach, je určená na zmiernenie jazvy po popálenine. Aplikuje sa o dva, tri týždne po jej zahojení,“ vysvetľuje skúsený odborník.

„Vyslovene škodlivé sú akékoľvek iné prostriedky, ktoré občas vidím ako lekár záchranky. Sú to vajcia, lekvár, smotana, jogurt… Akoby si ľudia mysleli, že obyčajná voda je v porovnaní napríklad s panenským olivovým olejom menejcenná.“ Bežné popáleniny neobväzujte. Po ochladení prekryte miesto čistou tkaninou, ochráni vás pred vniknutím infekcie. „Na prikrytie po ochladení je ideálna priesvitná potravinová fólia alebo mikroténové vrecko, nie igelitové,“ pridáva radu doktor Dobiáš.

Odev nestrhávajte

Ani pri menších požiaroch nie je výnimočné, že iskra preskočí na odev a začne vám horieť sveter, košeľa či nohavice. V žiadnom prípade nezačnite chaoticky behať, to oheň ešte podporí. Opäť si treba zobrať na pomoc vodu z vodovodu, ktorou polejte odev. Pomáha aj okamžité zabalenie do deky alebo veľkého kabáta. Tým zabránite, aby sa oheň rozširoval, keďže zamedzíte prísun vzduchu. Potom začnite postihnutú časť tela chladiť.

„Keď sa po kontakte s horúcim predmetom alebo ohňom odev po roztavení umelých vláken priškvarí ku koži, len ho obstrihávajte. Určite odev nestŕhajte, dávajte preč len jeho voľné časti. Nezabudnite však, že vždy treba najprv začať s chladením, až potom odstraňovať odev,“ hovorí dlhoročný záchranár.

Nebezpečné svetielka

Cez vianočné sviatky vás môžu potrápiť aj elektrické rozvody. Ozdoby na okno, na balkón, stromček, plot, strechu a zásuvky dostanú zabrať. Vždy dodržiavajte pokyny v návode, ak sú svetielka interiérové, neaplikujte ich do záhrady. Ak výrobok neobsahuje slovenský návod, reklamujte ho. Pred odchodom z domácnosti svetielka vždy vypnite. To isté urobte, aj keď pôjdete spať. Nedávajte šnúry do zásuvky mokrými rukami. Kopnutie prúdom sa môže skončiť len malou bodkou na kontaktnom mieste, horšie je, keď prúd prejde telom.

„Pri prvej pomoci sa riaďte zistenými príznakmi. Pri bolesti prerušte kontakt vypnutím ističov. Po spoľahlivom oddelení postihnutého od zdroja prúdu začnite chladenie studenou vodou,“ pripomína Viliam Dobiáš. „Keď je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, vypnite ističe a začnite s oživovaním stláčaním hrudníka a záchranným dýchaním. Ak je v bezvedomí, ale dýcha, otočte ho do stabilizovanej polohy na boku.“ Potom privolajte odbornú pomoc.

Chráňte zásuvky

Aj elektrický prúd v domácnosti je nebezpečný. Dokáže zastaviť krvný obeh a dýchanie aj u zdravých ľudí. V prípade detí postupujte pri podávaní prvej pomoci rovnako ako v prípade dospelých. Podľa odborníka by v domácnosti s deťmi nemali byť elektrické zásuvky bez ochranných vložiek. Zásah elektrickým prúdom môže mať aj smrteľné následky. Stačí, aby dieťa niečo strčilo do zásuvky.