Mohol Marián Geišberg ešte žiť? 10 jasných varovaní rakoviny pľúc prehliadate

Umelec podľahol zákernému ochoreniu. Patrí k tým, ktoré sa často hlásia nenápadne. Aj vy sa tvárite, že sa nič nedeje?

Jeden z najvýraznejších predstaviteľov dramatických postáv v činohre Slovenského národného divadla, filmový detektív Burger, pesničkár, skladateľ a glosátor skonal túto sobotu na zákerné ochorenie. Aj po kolapse, ktorý prekonal koncom minulého roka, si Marián Geišberg (†64) neodpustil svoju pravidelnú cigaretku.

Nie srdce, ale pľúca

Prvé náhle zdravotné ťažkosti ho prepadli krátko po minuloročnej jesennej premiére Shakespea­rovej komédie Veselé paničky windsorské, v ktorej stvárnil hlavnú rolu rytiera Falstaffa. Hospitalizovali ho pre podozrenie na infarkt. Ten sa nakoniec nepotvrdil a po pár dňoch ho prepustili domov. Všetko vyzeralo nádejne. Vrátil sa do svojich divadelných postáv, stihol nakrútiť rozprávku, koncertnú šnúru s Katkou Koščovou v sprievode so svojimi synmi Marekom a Martinom i vtipne komentovať aktuálne dianie v televíznej relácii. No nikdy sa netajil, že ho herecké povolanie stresuje. V jednom z rozhovorov priznal neslobodu a neustály tlak. Hoci mu neprišlo príliš dôstojné, i tak sa ho nedokázal vzdať. Mohol za jeho priskorý odchod stres či skôr tuhý zlozvyk?

Štvrtina bez príznakov

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ mu lekári odobrali polovicu pľúc a intenzívne sa liečil. Škodliviny z fajčenia tabaku spôsobujú zúženie ciev, zhoršujú hojenie rán a jeho spalné splodiny prispievajú k bujneniu karcinogénnych buniek. Okrem toho ničia riasinkový epitel v dýchacích cestách, ktorým pľúca vďačia za odolnosť voči infektom. Výsledkom je rakovina pľúc ako najčastejší druh ochorení u fajčiarov. Postihuje viac mužov ako žien. Až štvrtina ľudí s rakovinou pľúc spočiatku na sebe nespozoruje žiadne zmeny.

Nebezpečná je najmä v tom, že v skorých štádiách, kedy sa dá ešte liečiť, o nej ani netušíte. Drobné prejavy pripíšete banálnej infekcii či vyčerpaniu. V prípade jej včasného odhalenia sa pravdepodobnosť prežitia zvyšuje na 55 percent. Aj týmto signálom venujte pozornosť!

