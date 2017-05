Zrýchlite si metabolizmus. Chudnutie môže brzdiť teplota u vás doma

Je vám doma chvíľami chladno? To je super! Vaše telo funguje oveľa lepšie, ako keď máte stále príjemnú teplotu okolo 22 stupňov.

Pokles teploty v miestnosti o jediný stupeň môže podľa odborníkov pomôcť pri liečbe cukrovky 2.typu rovnako účinne ako užívanie liekov. Ak je totiž organizmus človeka vystavený teplotám mimo jeho „komfortnej zóny“, zvýši sa jeho citlivosť na inzulín. Okrem toho sa zrýchli metabolizmus, čo je dobrá správa ako pre cukrovkárov, tak pre ľudí trpiacich nadváhou, ktorým sa nedarí schudnúť. No a potešiť by zdravotné účinky mierneho chladu mali aj nás všetkých, lebo menej kúrenia znamená menej emisií a menej znečisťovania životného prostredia.

Chlad a jeho fantastické liečebné výsledky u cukrovkárov

Vedci z maastrichtskej univerzity v Holandsku sledovali pacientov s cukrovkou 2.typu, ktorých v nepravidelných intervaloch vystavovali zníženej teplote. Už po 10 dňoch sa ich citlivosť na inzulín zvýšila o viac ako 40 percent. To je podľa odborníkov výsledok porovnateľný s účinkom tých najlepších dnes dostupných liekov na diabetes. Preto odporúčajú, aby v domovoch aj v kanceláriách boli kolísajúce, meniace sa teploty.

To by spolu s diétou a cvičením pomohlo mnohým lepšie zvládať cukrovku. Autor štúdie, profesor Wouter van Marken Lichtenbel povedal: „Doteraz sa predpokladalo, že stabilné vnútorné teploty dokážu uspokojiť pohodlie aj zdravie väčšiny ľudí. Tento výskum však naznačuje, že práve mierne studené a meniace sa teploty môžu mať pozitívny vplyv na naše zdravie. Zároveň sú pre ľudí prijateľné alebo u nich dokonca môžu vytvárať potešenie.“

Pomôžme sebe, pomôžeme planéte

Samozrejme, cieľom nemá byť, aby ste prechladli alebo sa triasli od zimy. Stačia skutočne len malé a krátke výkyvy teploty smerom nadol a opäť späť. Za „komfortnú zónu“ sa pritom považuje teplota okolo 22 stupňov Celzia. Ak by týmto spôsobom chceli „nakopnúť“ svoj metabolizmus viacerí, mohlo by to pomôcť nielen zdraviu ľudí, ale aj zdraviu“ planéty Zem. V rozvinutých krajinách totiž tvoria až 40 % dopytu po energii budovy. Zároveň sú jedným z významných spolutvorcov emisií oxidu uhličitého. Zníženie vykurovania by preto malo dopad i na spomalenie vytvárania skleníkového efektu.

