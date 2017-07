Zvláštna, no účinná psychoterapia: Trúfnete si čeliť vlastným myšlienkam?

Možno vám v detstve naháňala strach. Aj Edite. A predsa sa do tmy zavrela na celý týždeň.

V domčeku je kúpeľňa a samostatná miestnosť s posteľou, so stolíkom a s kreslom. Dvere sú asi trikrát také hrubé ako obyčajné. Dôležitý je ventilátor, aby sa sem dostal vzduch. Nie však svetlo.

Prečo?

Domček je malý, ale má všetko, čo potrebujete, aby ste pred tmou neutekali k aktivitám, čo zabavia myseľ. Keď sa zoznámite s prostredím, prestanete sa báť aj narážať do postele. Potom za vami zamknú dvere a zhasnete svetlo. Podobne sa začalo aj Editino týždenné dobrodružstvo. Ale je na vás, koľko v tme vydržíte, otvoriť dvere i zažať môžete kedykoľvek.

„Nadýchla som sa, šťukla vypínačom a bolo,“ spomína učiteľka jogy, ktorá si po roku pobyt zopakovala. Prvý raz tam išla zo zvedavosti. „Chcela som vidieť, či viem vyjsť sama so sebou,“ priznáva.

Do tmy pustia iba samého so sebou

Druhý raz si chcela Edita vyriešiť problém, s ktorým dlhšie zápasila. Zámer, s ktorým do tmy prichádzate, je rozhodujúci. „Čím je váš dôvod jednoduchší, tým lepšie,“ vysvetľuje sprievodca tmou Roman Miesler. Tmavé ústranie, kde sa o návštevníkov stará, je dielom organizácie Živica na lazoch v Zaježovej. „Ľudia často prichádzajú s jasnou predstavou, čo chcú riešiť, ale tma im ukáže, že treba pracovať na niečom úplne inom,“ vraví Roman.

Aký je čas?

O slovo sa prihlási najprv telo. „Vyžaduje oddych a spánok. Väčšina ľudí prvé dni prespí,“ opisuje Roman ozdravný proces. Po prvých dvoch-troch dňoch začnete strácať pojem o čase. „Čas je opora, ani si neuvedomujeme, ako nás podmieňuje. Je to jediná istota,“ vraví sprievodca tmou. Obe zaježovské ústrania v tme sú odhlučnené. Prvý domček je drevostavba, v druhom, slamenom je toho počuť ešte menej.

Ste zvedaví, ako dom vyzerá? Pozrite si FOTOGALÉRIU.

„Orientujete sa aj podľa tých málo zvukov vonku. V noci je však hlboké ticho. Cítite, že je noc, ale presne to neviete,“ vraví Edita. Aj vďaka tomu, že nevnímate čas, si môžete v tme uvedomiť veci, na ktoré v každodennom živote skrátka nie je čas. „Prvý raz to bolo, akoby som bola v kúpeľoch. Najväčší zážitok dňa bolo sprchovanie v teplej vode. Natierala som sa olejčekmi,“ spomína Edita. Špeciálne si užívala jedenie. „Na lyžicu si nenaberiete toľko, koľko čakáte. A chute – to bol intenzívny zážitok!“

Nič nerobiť

Po tele zapôsobí tma na myseľ. Môže sa vám výraznejšie snívať, vracajú sa spomienky. Myseľ môže pracovať viac ako kedykoľvek predtým, možno budete dookola myslieť na pracovné e-maily. Edita si zapisovala myšlienkové pochody do denníka. Áno, potme. „Spinkou som si označovala, kde som prestala písať,“ smeje sa. „V tme sa môže diať veľa vecí a ak si ich nezaznamenáte, môžete mať pocit, že to bol len sen. Denník pomáha dianie uchovať,“ vysvetľuje Roman.

Podobný účinok má aj rozhovor s ním či s jeho kolegyňou, ktorá je takisto sprievodkyňou v tme. Môžete využiť ich služby – podeliť sa o to, čo sa vám deje, inšpirovať sa ich nápadmi na trávenie času. „Vždy sa snažíme podporovať ľudí v tom, čo robia,“ vraví Miesler. Pobyt v tme je slobodný aj v tom, čo si so sebou donesiete. Ani mobil nie je zakázaný, cieľom však je odpojiť sa aj od technológií. „Keď chcete hrať na hudobných nástrojoch, hrajte, ale opýtam sa vás: potrebujete to preto, lebo je vám v tme nepríjemne?“ nabáda ľudí na skutočné ničnerobenie.

Ochutnávka podstaty

V tme dochádza k zmyslovej deprivácii – zmysly nedostávajú podnety. Preto sa vám môže naštartovať kreativita. Mozog natoľko zrelaxuje, že môžete zažiť aj halucinácie.

„Niekedy som mala pocit, že vidím miestnosť. Jasné, že som ju nevidela,“ opisuje Edita. Tmu neodporúčajú ľuďom s ťažkými psychickými poruchami. Na druhej strane, už tu mali aj pani s klaustrofóbiou a vydržala celý týždeň. Sú však i takí, čo z tmy ušli pred jeho uplynutím. Mali pocit, že sa to nedá vydržať, alebo že už objavili to, čo potrebujú. Roman si napriek tomu myslí, že vrcholné štádium v tme zažije každý. „Keď sa vyčerpajú všetky možnosti tela a mysle, iba sedíte, pozeráte sa do tmy, počúvate ticho a je vám dobre. Cítite sa spokojní, naplnení, ale nie tupí,“ opisuje.

Nečakajte zázraky

Na šiesty deň Roman zaklope a dá do tmy inštrukcie, že vyjsť zajtra treba pomaly. „Keď som si o štvrtej ráno otvárala, šokovalo ma, koľko je vonku svetla. Nechala som si otvorené dvere a vrátila sa dovnútra. Pomaličky som si zvykala. Keď som vyšla von, vnímala som všetko oveľa intenzívnejšie. Stromy a kvety ma dojali k slzám,“ usmieva sa Edita. „Cítila som tiež, že kontakt so sebou, to ticho odišli. Až mi bolo ľúto, že zrazu vidím.“ Tma môže byť podľa Romana impulz začať inak nakladať so svojím životom. A fakt, že oba zaježovské domčeky sú už teraz až do jesene obsadené, vypovedá o tom, že je nemálo takých, čo hľadajú zmenu.

Tma vo svete

Pobyt v tme nájdeme u šamanov juhoamerických Indiánov aj v praxi tibetských budhistických mníchov, ktorou sa inšpirovali aj v Zaježovej. Pobyty v tme čoraz častejšie vyhľadávajú ľudia v západných krajinách, ako sú USA či Austrália. V susednom Česku je terapia tmou už tiež pomerne rozšírená. Osada so špecálne vybudovanými domčekmi vyrástla aj v Bielych Karpatoch, na slovensko- českých hraniciach.

Koľko stojí tma?

Deň pobytu v tme stojí 30 eur vrátane stravy, ktorú sprievodca prinesie raz za deň. Nechýba ovocie.