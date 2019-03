Zvrátený svet ONLINE: Zmena pravidiel sociálnych sietí! Nič nie je také, ako vyzerá...

Hru na dokonalosť striedajú priznania. Otvorené, srdcervúce, bez masky. Naozaj?

Popularitu na sociálnych sieťach ste si najskôr získali fotkami dokonalého života. Bublina naivity praskla. Začalo platiť pravidlo: „Čím viac ste reálni, tým viac vás milujú". Čo na seba prezradíte?

Stále nové oblečenie, wellness, cestovanie, zdravý životný štýl. ,,Ako z filmu!" čítate pod fotkami. Popritom sú tu dokonalí priatelia aj partner, ktorý ich zahŕňa darčekmi a kvetmi. Zvládajú štúdium, robia, čo ich baví, zdravo sa stravujú, cvičia, zastávajú bio a eko. A ak príde materstvo, aj vtedy je všetko dokonalé. Všetko z uvedeného fotia a zverejňujú.



V dnešnom svete sú sociálne siete super inšpiráciou! No len ak zapojíte kritické myslenie a neveríte vlastným očiam. V opačnom prípade máte problém!

Napadlo vám, kedy si tieto radosti popri fotení, úprave fotiek a premýšľaní nad popisom k príspevkom stíhajú užívať? Alebo vás to taktiež pohltilo a celý váš život sa obmedzil na počet lajkov a sledovateľov?

Je to biznis

Aj Zoella si ako 18-ročná založila blog. Dnes má niekoľko miliónov sledovateľov po celom svete, ktorí ju vnímajú ako sebavedomú, nezávislú a úspešnú. Mladá Britka svojimi príspevkami na youtube či Instagrame zbohatla a teší sa aj z vlastnej značky produktov. Rozhodla sa strnúť masku virtuálnej reality.



Požiera ju úzkosť

„Dokonalý život je reálne úplne iný! Neustále pochybujem sama o sebe. O všetkom stokrát premýšľam. Pretože čokoľvek vypustím na internet, bude hneď súdiť milión ľudí," priznala fanúšikom Zoella. Straší ju vraj aj otázka veku. Čoskoro bude mať 30 a obáva sa, či bude pre fanúšikov naďalej dosť zaujímavá.

Zverejnila tiež, že ju stavy úzkosti dohnali ku psychológovi a snaží sa ich prekonávať. Občas si musí dať ONLINE detox a úplne sa odstrihnúť.

No je možné, že aj toto je iba na oko?

Nie je totiž jediná. Všimli ste si, že pribúda spovedí či už formou akýchsi mikroblogov pri fotkách alebo videí o trápeniach dokonalých ľudí s dokonalým profilom? Spúšťajú reakciu slov plných podpory, médiá o nich píšu ako o silných osobnostiach s odvahou vyjsť s pravdou von. A výsledok? Sledujúcich obdivovateľov po vyliatí duše rapídne pribudne...

Keď priznania pomáhajú

Netreba samozrejme hádzať všetkých do jedného vreca. Mnohí naozaj inšpirujú. Pozitívne je, ak sa týmto spôsobom zvyšuje povedomie o ochoreniach. Ľuďom to pomáha informačne aj psychicky. Nemajú pocit, že sú v tom sami, prípadne si uvedomia, že ich ťažkosti nie sú malicherné a naozaj by mali čím skôr

riešiť a zdôveriť sa lekárovi.

To je výzva. Iba to skúste! Pre seba



Každopádne, sociálne siete vnímajte s rezervou. Užívajte si prítomnosť a neporovnávajte sa s inými. Každý má svoje radosti, ale aj starosti. Nestrácajte čas vo svete, ktorý nie je reálny a nie je váš.

Ak sa vám zdá, že to s mobilom v ruke a „refrešovaním" noviniek preháňate, dajte si ONLINE detox! Jeden deň v týždni. Čo vy na to? Uvidíte, ako si ho užijete! Nikto nemusí vedieť, čo robíte. Buďte tu iba sami pre seba a pre tých, ktorých naozaj milujete. Perfektná psychohygiena a prejav sebaúcty.

