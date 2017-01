3 športy, ktoré počas menopauzy pomôžu zostať vo forme a dodajú energiu

Fyzické zmeny spojené s menopauzou znamenajú len to, že teraz je dôležitejšie než kedykoľvek predtým stanoviť si ako prioritu zdravý životný štýl a cvičenie.

Ale aké športy a fyzické aktivity sú pre zdravé, spevnené telo a dynamického ducha tie najlepšie?

Únava, poruchy spánku, stres a hormonálne zmeny – tieto faktory môžu viesť k priberaniu na váhe a strate svalovej hmoty. Ide iba o malý výpočet toho, ako môže menopauza ovplyvniť naše zdravie, energiu a celkovú kondíciu. Preto je na prahu tejto novej životnej etapy dôležitejšie než inokedy, aby ste zvýšili svoju fyzickú aktivitu, a zaistili si tak zdravšiu, aktívnejšiu a veselšiu budúcnosť. Začnite s týmito 3 skvelými športmi: budete vďaka nim mať vyrysovanú postavu, získate energiu a budete počas tohto životného obdobia sebavedomejšia.

Pilates: užite si čas pre seba a pestujte si „zen“

Máte rada chvíle, kedy iba tak existujete, meditujete, a keď pestujete svoj „zen“, zároveň tvarujete svoje telo? Pokiaľ áno, pilates je pre vás ideálnou voľbou. Ak cvičíte správne, môžu tieto jemné preťahovacie pohyby a posilňovanie stredu tela pomôcť zlepšiť vašu flexibilitu a udržať svalový tonus, ktorý sa počas menopauzy často vytráca. A podľa jednej štúdie relaxačné cvičenia ako pilates či joga zmierňujú úzkosť, ktorá sa vplyvom kolísajúcich hormonálnych hladín môže prehlbovať.

Kardiogolf: zábavný spôsob, ako si s partnerom zvýšiť frekvenciu tepov

Či už sa rozhodnete pustiť do kardiogolfu s blízkym priateľom alebo manželom, môže to pre vás byť zábavný spôsob, ako si udržať zdravý kardiovaskulárny systém a štíhlejšiu, posilnenú postavu. Švih a ďalšie golfové pohyby nabudia intenzitu, pomôžu vám zlepšiť vašu aeróbnu kondíciu a posilniť svaly stredu tela. Pokiaľ rada športujete s partnerom, chcete si udržať energiu a vitalitu, pusťte sa do športu, ktorý je väčšou zábavou, keď ste dvaja!

Pre fitnes závislákov: vyskúšajte 30-dennú výzvu, robte squaty

Máte radšej cvičenie, ktoré je výzvou po všetkých stránkach? 30-denná squat výzva by mohla byť skvelým spôsobom, ako rovnými nohami skočiť do novej fitnes rutiny, ktorá vás bude motivovať a dodá vám energiu. Na základe mnohých štúdií je svalový tonus a posilňovanie v období menopauzy celkom zásadné, pretože svaly pomáhajú predchádzať rednutiu kostí. Veľké svalové skupiny, na ktoré sú squaty zamerané, sú dôležitými partiami tela, na ktoré by sa mal svalový tréning sústrediť. Squaty navyše zvyšujú frekvenciu tepov a zlepšujú vašu kardiovaskulárnu kondíciu. Ste pripravení začať? Na internete je veľké množstvo výziev zdarma, ktoré ponúkajú celkový tréning aj s inštrukciami.

Doplňte cvičenie fitnes rutinou starostlivosti o pleť

Svoj nový fitnes plán doplňte prípravkami z radu Neovadiol a dostaňte svoju pleť do top stavu. Neovadiol je prelomový systém proti starnutiu pleti od Vichy vytvorený špeciálne pre ženy v období menopauzy. 4 účinné aktívne látky (vrátane Pro-Xylanu) sú spojené v revolučnom Kompenzujúcom komplexe obsiahnutom v kompletnej starostlivosti Neovadiol – prípravky spevňujú, vyhladzujú a remodelujú vašu pleť vo všetkých vrstvách. Vaša pleť vyzerá okamžite vyplnenejšia, mladšia a žiarivejšia. A po období menopauzy môžete vyskúšať starostlivosť Neovadiol Magistral pre intenzívnu výživu a žiarivý vzhľad pleti.

www.vichy.sk