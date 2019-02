Príbeh: Kliešť jej zničil život. Lauru paralyzovala choroba, na ktorú nevedia nájsť liečbu

Mladá žena si myslí, že lymskú boreliózu mala v sebe roky. Keď sa naplno prejavila, bolo už neskoro. Teraz hľadá možnosti, ako sa vyliečiť.

Uhryznutie hmyzu, ktoré si ani nepamätá, zmenil mladej žene život od základov. Laura MacLeodová z Kalifornie žila akčným životom, darilo sa jej v reklamnej agentúre a cestovala po celom svete. Teraz už štvrtý rok naplno bojuje s chorobou, s ktorou si v Amerike nevedia rady.

„Je to skutočne desivé, pretože ak by som dostala ďalšiu infekciu, pravdepodobne by som zomrela. Antibiotiká mi neúčinkujú a moje orgány sú poškodené. Stačí jedna silná choroba a moja pečeň aj žlčník zlyhajú,” hovorí 31-ročná Američanka, ktorá trpí rôznymi bolesťami, záchvatmi a vypadávajú jej riasy.

Odbíjali ju

Niektorí odborníci sa domnievajú, že trpí chronickou lymskou boreliózou, ktorá sa u Laury vyvinula do tretieho najhoršieho štádia po tom, čo v nej celé roky „driemala". Keď sa začali objavovať príznaky ako únava, závrate, bolesti kĺbov a svalov a dokonca strata vedomia, lekári ju odbíjali, že to súvisí so psychikou a má zájsť k psychológovi. Až keď naliehala, urobili jej testy a zistili, že za všetkým môže byť lymská borelióza. To už však bolo neskoro, vyvinula sa do najťažšej chronickej formy.

Mala ju od detstva

Problémom pri tejto nebezpečnej infekčnej chorobe je, že sa nemusí prejaviť aj niekoľko rokov. Rovnako ako u Laury, ktorú v detstve pravdepodobne pohrýzol nakazený kliešť. „Myslím si, že som lymskú boreliózu mala už v detstve. V podstate sa nijako neprejavovala, ale keď som nastúpila na strednú školu v Connecticute, začala som byť často chorá. Nešlo o nič vážne, aby som sa tým mala viac zaoberať, jednoducho som bola len často choré dieťa,” hovorí pre britský portál Daily Mail.

Nevedeli čo jej je

Identifikovať lymskú borelióu je v niektorých prípadoch zložité, pretože jej prejavy sú skutočne rôznorodé. Jedinou osvedčenou liečbou sú antibiotiká, ktoré eliminujú infekciu. Tie však účinkujú len v počiatočných štádiách choroby. Čo žiaľ nebol Laurin prípad. Nástup príznakov choroby bol náhly. Po tele sa jej objavili rôzne škvrny, nedokázala v tele udržať jedlo a cítila slabosť. „Navštívila som rôznych špecialistov na neurológiu, chiropraktikov, ortopédov a mnohých ďalších, o ktorých som si myslela, že by mohli zistiť, čo mi je. Nikto však na nič neprišiel,” prezrádza, ako bolo pre ňu hľadanie pomoci frustrujúce. Lekári ju začali presviedčať, že všetko je len v jej hlave a je to daň za hektický pracovný život v New Yorku.

Zdroj foto: Laura MacLeod/Facebook

Predtým, ako sa choroba naplno prejavila, žila mladá Američanka akčným životom. Darilo sa jej v práci, surfovala a podnikala mnoho ciest po celom svete. Na sociálnych sieťach vystupovala ako vášnivá cestovateľka, dnes zverejňuje fotky, ako leží na posteli napojená na prístrojoch, ktoré monitorujú jej neisté zdravie. Laura sa aj medzi hadičkami na posteli usmieva, pretože je bojovníčka, no zúfalo hľadá pomoc. Štandardná liečba jej nezaberá, preto vyskúšala čistenie krvi pomocou dialýzy, pichanie včelími žihadlami alebo ozónové injekcie. Všetko zatiaľ bez výsledku.

Drahé vyšetrenie

Z New Yorku sa vrátila naspäť k rodičom do Kalifornie. Život sa podľa jej slov stal neznesiteľný. Problémom je, že v Amerike niektoré organizácie ako napríklad Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb alebo Spoločnosť pre infekčné choroby nepovažujú boreliózu za chronickú chorobu a liečba by podľa nich nemala trvať dlhšie ako mesiac. „Strávila som takmer dva roky s rôznymi vyšetreniami, než mi lekár konečne povedal: Myslím, že ste naozaj chorá," spomína. Najskôr jej testy nechceli robiť, pretože v oblasti, kde vyrastala, podľa odborníkov nakazené kliešte nie sú. Lekár jej povedal, že je to drahé vyšetrenie, nakoniec si ho vydobyla. Laura stratila zbytočne veľa času, v roku 2016 jej zobrali krv, aby zistili, či má v nej protilátky, ktoré by naznačovali lymskú boreliózu. Test bol pozitívny.

Let do Nemecka

S podobným skepticizmom sa stretáva aj zo strany lekárovi. Keďže jej kalifornskí lekári už nevedeli viac pomôcť, dala sa Laura na skúšanie rôznych experimentálnych liečebných postupov. Na liečbu už dala Laurina rodina viac ako 100-tisíc dolárov a ich úspory sa minuli. Jej poslednou nádejou je Nemecko, kde by chcela podstúpiť ďalšiu experimentálnu liečbu. Išlo by o hypertermiu, čiže zahrievanie celého tela na 41,66 °C, čo je však podľa špecialistov riskantné.

Laura hovorí, že už pre ňu niet inej nádeje, preto je ochotná podstúpiť aj toto riziko. Potrebuje však naň 40-tisíc dolárov, ktoré však nemá. „Stratila som priveľa času zo svojho života - moja kariéra, pracovné miesto, vzťahy, priatelia… Nedokážu pochopiť, čím som si prešla. Ľudia sú zúfalí, ak nič nefunguje,” citovala Daily Mail Lauru.

