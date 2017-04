Koleník ako selfie expert? Videli sme to na vlastné oči!

„Dom som si tu nekúpil, prízvuk som nepochytil. No priznávam sa: po štyroch mesiacoch natáčania mi Gemer prirástol k srdcu,“ priznal sa pred davom jasajúcich fanúšikov Ján Koleník. Televízny detektív János Márton prišiel na otvorenie výstavy kostýmov zo seriálu 1890 do betliarskeho kaštieľa vedno s Anikó Vargovou, teda grófkou Wisznievskou. Obaja mali problém dostať sa z obliehania fanúšikov, no Ján Koleník to zvládol lišiacky. Aby sa dostal zo zovretia svojich obdivovateliek, ukázal sa ako expert na selfie. Za pár minút ich stihol desiatky!

Nosil smoking

V obtiahnutej košeli ťahal pohľady prítomných dám, no ako sa cítil v historickom oblečení? „Vynikajúco. Kedysi som tancoval spoločenské tance, takže som bežne nosil frak. Dokonca tvrdím, že smoking by nemal chýbať v skrini žiadneho džentlmena,“ uzavrel vyšportovaný herec. Vedno s jeho kostýmom sú v Betliari vystavené šaty viacerých hercov zo seriálu 1890, ktorý sa v kaštieli a jeho okolí odohráva. A ako sme sa presvedčili na vlastné oči, lákajú na Gemer čoraz viac návštevníkov.

