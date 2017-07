Hrôzostrašná nehoda na D1: FOTO Obrovské kolóny sa pomaly rozplývajú

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave oznamuje vodičom, že z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody (s účasťou nákladného motorového vozidla a dodávky) na 17-tom km diaľnice D1, je premávka v oboch smeroch obmedzená.

AKTUÁLNE Dráma na Kuchajde: Hasiči hľadajú nezvestnú osobu v jazere!

SÉRIOVÝ VRAH Miroslav: Z jeho brutálnych vrážd vám bude zle!

Jazdíte na štvorkolke? Pár dobrých rád, aby ste neskončila tragicky

Veľká tragédia na Deň detí: Tomáško sa domov už nevráti

" Dopravní policajti v súčasnosti vyvíjajú maximálne úsilie, aby uvoľnili vozidlá stojace v kolóne a zabezpečili tak ich odklon cez obchádzkové trasy. Na miesto sa v súčasnosti presúva ťažká technika Národnej diaľničnej spoločnosti, aby čo najskôr došlo k sprejazdneniu aspoň časti diaľnice," uviedla policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

"Môžem potvrdiť, že na mieste zasahuje vrtuľník a tri pozemné ambulancie," uviedol pre TASR Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS). Do Univerzitnej nemocnice Bratislava bolo prevezených šesť zranených ľudí, konkrétne do nemocníc v Ružinove, na Kramároch a v Starom Meste. "Dvaja pacienti sú so stredne ťažkými zraneniami, ostatní s ľahšími. Nikto z nich nie je aktuálne v ohrození života," skonštatovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Tragické konce, z ktorých behá mráz po chrbte: Samovraždy a záhadné úmrtia nášho šoubiznisu!

FOTO Rodina Daniela (†18), ktorý zomrel pri nehode džípu: Prekvapujúce slová o vodičovi Slávovi (18)!

Bolestná spoveď Natálky, ktorá pri nehode prišla o mamu, otca a brata: Peklo prišlo až po pohrebe!

Československí beštiálni vrahovia odsúdení na smrť: Jeden vybral matke z tela živý plod, iný pojedal genitálie

Diaľnica D1 v smere z Trnavy do Bratislavy je v súčasnosti neprejazdná. Dopravní policajti zabezpečujú odklon dopravy v smere do Bratislavy cez Pezinok a Senec. "Diaľnica D1 bude v smere z Bratislavy do Senca neprejazdná približne po dobu 4 – 6 hodín. Obchádzaná trasa v smere do Senca je vedená po Starej Seneckej ceste. Vodičov v tejto súvislosti opätovne vyzývame, aby sa riadili pokynmi policajtov," doplnila Mihalíková.

"Hasiči momentálne zasahujú pri hromadnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na D1 na 17. kilometri v smere z Bratislavy do Senca. Pri nehode sa cez všetky tri pruhy prevrátil kamión a doňho narazilo ďalšie nákladné vozidlo, 2 dodávky a 2 osobné vozidlá," uvádza sa na facebookovej stránke Prezídia Hasičského a Záchranného zboru.

Podľa najnovších informácií bratislavskí, pezinskí a seneckí hasiči spolu s príslušníkmi zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách momentálne zasahuj na diaľnici D1. Diaľnica D1 bola v spolupráci s PZSR uzatvorená až do odvolania.

Na mieste zasahuje viac ako 26 hasičov spolu so 14 kusmi techniky. Na mieste je zriadený krajským riaditeľom HaZZ Bratislava pplk. Martinom Blahom štáb.

"Pri nehode sa zranilo 6 osôb, z toho 1 muža previezol vrtuľník na bratislavské Kramáre s poraneniami hlavy a hrudníka," informoval hovorca záchranárov Jozef Minár.

"Za hodinu som prešiel 8 kilometrov. Prechádzajú okolo nás z oboch strán záchranky a my sa im musíme v kolónach uhýbať. Nevieme čo máme ďalej robiť. Vraj máme ísť na Senec, ale tam sú zápchy. S pitným režimom našťastie nemáme problém. Na cestu sme si vzali dve fľaše vody." povedal nám náš čitateľ Pavel, ktorý je v zápche.