Autobus padal 20 metrov a následne vzplanul: V jeho vraku ostali len uhorené telá!

Najmenej 34 osôb zahynulo pri nehode autobusu na Madagaskare. Vozidlo so zájazdom protestantskej mládeže mieriace na sever ostrova sa severne od hlavného mesta zrútilo z cesty do rokliny a následne vzplanulo. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu a nemocnice. "Autobus zle narazil do stúpania a spadol o asi 20 metrov na dno rokliny. Niekoľkokrát sa prevrátil a potom vzplanul," povedal hovorca polície Herilalatian Andrianarisaon. "Z vraku bolo zachránených 12 spálených tiel," dodal.

V nemocnici v hlavnom meste Antanarivo potom zranením podľahlo 18 osôb a v nemocnici v Ankazobe ďalšie štyri. Na palube autobusu bola viac ako stovka pasažierov, ktorí z mesta Soavinandriana východne od metropoly vyrazili na stretnutie mladých protestantov v meste Mahajanga. Nehoda sa odohrala 72 kilometrov severne od Antanariva.

Podobné nešťastia nie sú na Madagaskare kvôli extrémne zlému stavu ciest ojedinelou záležitosťou, napísala AFP. V januári z cesty zišiel kamión privážajúce hostí na svadbu, pričom zahynulo 47 ľudí.