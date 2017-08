Brutálne VIDEO šikany: Chlapca v Demandinciach zbili traja Rómovia!

Už v máji informovala TV Markíza o šikane na škole v Demandiciach. Rodičia brali svoje deti a dávali ich do iných škôl. Dokonca spisovali petíciu, aby odvolali riaditeľku tejto školy.

Siedmaka Tomáša tam hneď ráno po príchode do školy čakali v šatniach piati chlapci. Boli to Rómovia. Zhodili ho na zem a začali kopať do hlavy. Chlapca museli okamžite previezť do nemocnice s otrasom mozgu.

Táto partia Rómov už dlhšie šikanuje nielen Tomáša, ale aj jeho spolužiakov a iné deti. Dokonca chceli znásilniť jednu štvrtáčku. Teraz sa na verejnosť dostalo video, na ktorom je celá bitka zachytená.

"Nedávno vyšla reportáž o napadnutí na škole. Rómovia napadli môjho synovca. K videu sme sa nevedeli dostať, až doteraz," napísala rozhnevaná Tomášova teta Lenka. Zároveň prosí o šírenie videa.

Podľa polície utrpel chlapec zranenie, ktoré si vyžiadalo liečenie a práceneschopnosť po dobu do 6 dní. Prípadom sa zaoberajú.

>>FOTO Slováci sa opäť prejavili: Kruté vyjadrenia k tragickej smrti policajta!

>>Prudký spád nehody na D2! Policajta, ktorý odkláňal dopravu zrazil ďalší vodič, zraneniam podľahol!