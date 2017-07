Cesta smrti si opäť vyžiadala ľudský život: Filip (†17) zahynul po čelnej zrážke

Nehoda sa stala okolo pol deviatej ráno necelý kilometer pred obcou Kolíňany v smere od Zlatých Moraviec. „Dcéra mi hovorila, že keď vyšla spoza horizontu videla ako to auto predbieha ďalšie tri vozidlá pred sebou. Robil myšičky a šiel strašne rýchlo,“ prezradil okolnosti nehody šokovaný otec vodičky Ivety (21), ktorá sa čelne zrazila s Filipovým autom. Podľa brzdných stôp na ceste sa Filip po predídení tretieho auta dostal na pravej krajnici balans a strhol volant do protismeru. Iveta, ktorá sa vracala z Nitry domov do Hostia nemala čas ani začať brzdiť. „Vracala sa zo skúšky. Ani neviem ako dopadla, no to nie je podstatné. Hlavné je, že žije, a že sa jej nič vážne nestalo,“ dodal bratranec mladej vodičky.

Vodičák mal len pár mesiacov

Prečo si sadol Filip, ktorý dovŕši plnoletosť až v októbri, za volant sám, keď v jeho veku musí mať pri sebe skúseného vodiča, sa už nikdy nedozvieme isté však je, že vodičský preukaz mal len asi pol roka. „Je to klasický prípad nehody, pri ktorej vodič predchádzal, snažil sa zaradiť späť, nezvládol však svoje vozidlo, dostal šmyk a prešiel do protismeru kde sa zrazil s iným autom. Jej okolnosti sú síce v štádiu vyšetrovania, isté ale je, že hlavnú vinu na nehode nesie mladý vodič,“ skonštatoval na mieste tragédie súdny znalec z odboru dopravy Josef Veverka. Nám sa na mieste nehody podarilo zistiť, že Filip na svojom aute zrejme riadne šliapol na plynový pedál, lebo o veľkej rýchlosti jeho auta hovorili na mieste aj niektorí svedkovia.

Vodička mala šťastie v nešťastí

Pri pohľade na zdemolovanú Hondu Civic, v ktorej sa viezol Filip behal až mráz po chrbte. Veľkým šťastím bolo, že v nej sedel sám, pretože obetí mohlo byť viac. O šťastí v nešťastí ale môže hovoriť aj Iveta, ktorá sedela za volantom Renaultu Laguna. „Dcéru síce zobrala záchranka do nemocnice, ale našťastie mala len rozbitý nos. Zrejme z toho, ako je vystrelil airbag. Inak, podľa jej slov, vraj bola v poriadku. Šťastím bolo, že jej vrazil do boku a náraz nebol čelný. Vidíte ako dopadlo to druhé auto? Keby bola ona na inom vozidle, po takom strašnom náraze by zrejme roztrhlo aj to,“ povzdychol si Ivetin otec. Pri pohľade na obe vozidlá mu dá za pravdu asi každý.

Smutný návrat z dovolenky

Filipova mama a jeho otčim boli v čase nehody podľa starostky obce na dovolenke v Poľsku. „Keď sa jeho mama dozvie, čo sa mu stalo, tak to bude pre ňu hrôza, pretože bol jej jediné dieťa. V našej obci bývali spolu s chorým dedkom približne necelé dva roky, takže veľmi ich nepoznáme, no je to veľká tragédia,“ povedala starostka Mária Segíňová. „Je to veľmi milá rodina a on bol naozaj slušný chlapec. Do školy chodil niekde do Nitry. Veľmi sme sa nestýkali, keď nás ale stretol vždy sa slušne pozdravil. Bol to milý chlapec,“ povzdychla si šokovaná suseda nebohého Filipa. Či pred mladík pred jazdou nepil bude zisťované pri pitve. „Vo veci sme začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.