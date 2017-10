Ďalšia tragédia na ceste: Má ju na svedomí rýchlosť, doplatila na ňu nevinná žena

Utorňajšia ranná cesta autom sa pre Danu skončila tragicky medzi obcami Urmince a Chrabrany. Do jej fiatu Punto čelne vpálil vodič dodávkového auta Renault Trafic, ktorý v miernej pravotočivej zákrute prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismeru.

Čelná zrážka mala pre Danu (†58) fatálne následky, pretože na mieste zomrela. Peter (40) sa pri nehode vôbec nezranil. Dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna, u nebohej bude zisťované požitie alkoholu pri pitve.

Vražedná kombinácia

Po slnečných dňoch prišiel dážď, ktorý spolu s prachom vytvoril na ceste šmykľavú vrstvu. A práve túto doslova vražednú kombináciu zrejme podcenil aj vodič dodávky. „Môžem povedať, že vodič na mokrej ceste dostal šmyk a vynieslo ho do protismeru, kde sa zrazil s osobným autom. Za hlavnú príčinu tejto tragickej nehody však môžem považovať neprimeranú rýchlosť k stavu vozovky,“ skonštatoval na mieste Ľubomír Harinek, znalec z odboru dopravy.

„Presná príčina tragickej nehody je v štádiu vyšetrovania. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ dodala Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Prečo tak riskoval?

Príčinu tragédie nechápal ani majiteľ firmy, pre ktorú Peter Jazdil. „Smeroval do práce. Po tejto ceste chodil pravidelne a veľmi dobre ju poznal. Neviem teda, prečo šiel tak rýchlo, pretože je to dostatočne skúsený šofér. Žiaľ, zrejme podcenil mokrú cestu, ktorá sa v daždi dosť šmýkala. Múdrejší však budeme až potom, čo to vyšetrí polícia,“ uviedol majiteľ. Isté je, že Peter pred nárazom vrazil ešte aj do zábradlia pri ceste a odtiaľ ho až odhodilo do oprotiidúceho fiatu.