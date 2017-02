Ani väzenie, ani pokuta: Viera neplatila výživné, dostala nezvyčajný trest!

Miklóšová si neplnila súdom stanovenú povinnosť platiť výživné na syna Dávida, ktorý bol v starostlivosti najprv Detského domova v Tŕní a potom v Reedukačných centrách Čerenčany a Veľké Leváre.

Okresný súd vo Zvolene Miklóšovú odsúdil za opakovaný prečin zanedbania povinnej výživy na dva roky a štyri mesiace väzenia nepodmienečne.

Miklóšová sa odvolala s tým, že v súčasnosti sa stará o päť detí a tie by ostali samé. Zároveň predložila doklady o tom, že dlh na výživnom spláca podľa svojich možností. Dodala, že na starostlivosť o potomstvo je sama, pretože otec detí a jej druh zomrel.

Hyeny oberajú dôchodcov o životné úspory: Po TOMTO zásahu im cvakli zuby naprázdno!

Informácia z obce Hontianske Nemce uvádza, že Viera sa o deti riadne stará, chodia do školy a dosahujú dobré výsledky. Podľa obce by bolo nešťastné, ak by matka musela ísť do väzenia. Podľa Krajského súdu by väzenie bolo neprimeraným zásahom do jej života i života detí.

Preto senát zmenil nepodmienečný trest na trest povinnej práce, ktorý Miklóšová musí vykonať do jedného roka. Zároveň sa nemôže zbaviť ani povinnosti doplatiť dlh na výživnom. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.