Bezpečnostný analytik o zastrelenom podnikateľovi z Kolárova: Jeho hypotéza je desivá!

V Kolárove policajní vyšetrovatelia hľadajú vraha 40-ročného podnikateľa Pétera M., ktorého v piatok zatiaľ neznámy páchateľ zniesol zo sveta dvoma strelami. Jedna z nich smerovala priamo do mužovej hlavy. Aj preto sa špekuluje o mafiánskej poprave.

Strela aj do hlavy

Polícia strelu do hlavy potvrdila ,,Prípad už prevzala Národná kriminálna agentúra ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, " potvrdil hovorca policajného Prezídia Martin Wäldl.

Péter M. bol podľa slov jeho najbližšieho okolia milým, usmievavým a obetavým človekom. Bol vždy pripravený pomôcť a nikdy za to nič nechcel. Podľa susedov si zarábal poctivou prácou. Či to teda mohla byť mafiánska vražda alebo v tom bol úplne iný motív sme sa spýtali bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka.

Vydierali ho?

,,Ľudia ako bol zastrelený Péter M. sú doslova lepidlom pre zločincov. Tým, že sú dobrosrdeční, stávajú sa ľahko vydierateľnými. Nemajú totiž u mafiánov vybudovaný žiaden rešpekt. Pokojne sa mohlo stať, že ich záujem o "spoluprácu" odmietol," vysvetlil nám odborník.

Ako doplnil, chybou mohlo byť, že zanedbal svoju bezpečnosť. Zrejme nečakal, že by ho mohol niekto ohrozovať. ,,Z dvoch striel bola prvá údajne do kolena, zrejme výstražná," dodal Zábojník. ,,A keďže sa im ho nepodarilo zlomiť, nasledovala strela do hlavy. Aj takýto mohol byť scenár tejto vraždy," vyjadril sa.

Zábojník: Policajti musia zabrať!

Podľa jeho slov je však všetko v rukách polície, ktorá musí vyšetriť všetky okolnosti, teda všetky jeho podnikateľské činnosti, v akých kruhoch sa pohyboval, jeho účty a podobne. "Polícia sa musí snažiť," uzavrel bezpečnostný analytik.

