Čierny víkend na Slovensku: Zomreli dvaja dobodaní muži

Keď prišiel Annin syn domov, šokovala ho správa, že jeho mama zabila otčima. Podľa všetkého sa manželia v sobotu podvečer znova pohádali. Anna však tentoraz vytiahla nôž a bodla muža do chrbta. Ten spadol tvárou na zem. To zrejme manželku vydesilo a prebralo, pretože mu sama zavolala sanitku. Záchranári museli Ladislava oživovať už počas prevozu do nemocnice.

Napriek snahe zdravotníkov sa ho však nepodarilo zachrániť. Pravdepodobnou príčinou mužovej smrti bolo masívne krvácanie. Na chrbte mal asi dvojcentimetrovú širokú bodnú ranu. Annu vzali policajti do väzby. „Michalovčanke za tento skutok hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 9 až 12 rokov. Bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ povedala košická policajná hovorkyňa Jana Mesárová. Krvavý víkend, žiaľ, pokračoval.

Tragédia sa odohrala v penzióne v obci Bystrička pri Martine. Bola tu ubytovaná rodina z Bratislavy. Manželia sem podľa všetkého zobrali deti na jarné prázdniny. Podľa našich informácií sa žena s deťmi šla v sobotu ráno prejsť. Manžel Marek († 40) ostal v izbe, vraj sa mu nikam nechce ísť.

Lenže po návrate ho manželka našla dorezaného. Rany mal na rukách aj na bruchu. Napriek snahe záchranárov neprežil. Polícia prípad vyšetruje ako usmrtenie a nariadila pitvu. Spôsob zranení aj to, že nôž ležal na zemi vedľa muža, nasvedčujú, že Marek mohol spáchať samovraždu.